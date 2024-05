Nadal mantiene la esperanza: «Estoy más cerca de ir a Roland Garros»

Rafa Nadal se despidió del Masters 1000 de Roma con una dura derrota ante Hubert Hurkacz, número 9 del ranking ATP, quien dio un golpe de realidad al tenista balear, en su última prueba antes de Roland Garros. Pese a lo contundente del tropiezo ante el polaco y las dudas previas sobre su participación en París, Nadal dio una dosis de esperanza a sus seguidores y deslizó que, en estos momentos, está más cerca de ir a jugar Roland Garros por última vez, si bien no hay una decisión tomada.

«Si tengo que decir qué decisión es más probable, me gustaría dar lo mejor de mí y jugar. No podía perderme el torneo más importante de mi vida», comentó Nadal a los medios de comunicación presentes en el Foro Itálico de Roma. El tenista balear se refería a Roland Garros, la competición que le encumbró al nivel más alto del tenis en la historia.

«No quiero tomar una decisión aún. Hay dos caminos posibles. Creo que no estoy preparado para competir en Roland Garros por lo que he hecho hoy», avisaba Nadal, después de caer de manera clara ante Hubert Hurkacz, en un mal partido. «Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años. Faltan dos semanas, vamos a hacer lo posible por cambiar la situación. Aunque sea difícil para mí, frustrante, me siento más cerca de intentarlo. Estoy tocadillo, pero intentaré todo lo posible estas dos semanas», añadió el 10 veces campeón del Masters 1000 de Roma.

Nadal analiza el adiós a Roma

Precisamente, extrañó que tras su derrota con Hurkacz, Nadal no recibiera un homenaje por parte de la organización del torneo de Roma, que sí habría preparado un acto, según se informó en televisión. Rafa explicó la situación y no cerró la puerta a volver en 2025. «Nunca dije que esta sería mi última vez aquí. Es 98% posible, pero nunca diría que estoy seguro. Tengo sentimientos diferentes aquí, es un momento diferente. No esperaba ninguna ceremonia. Si me jubilara, espero tener la oportunidad de despedirme de todos aquí también en los próximos años».

Con respecto al partido, Nadal se vio muy lejos de Hurkacz, añadiendo sensaciones negativas a las ya vividas dos días antes con Zizou Bergs. «Espero ser recordado por los resultados que obtuve. Por ser un ejemplo positivo en los comportamientos que tuvo. Hoy fue difícil. No estaba listo. No jugué lo suficientemente bien», completaba Rafael, de cuyo mal día hay que sacar lo positivo, y eso es que aún está en su mente jugar y competir en Roland Garros 2024.