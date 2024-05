Flavio Briatore carga contra Aston Martin tras el hundimiento en Imola: «El coche no es competitivo»

Flavio Briatore, histórico jefe de Fernando Alonso en Renault y mano derecha del piloto español, cargó contra Aston Martin en Imola, circuito en el que la escudería británica está firmando un mal fin de semana, con numerosos problemas. Pese a que este Gran Premio de Emilia Romaña era el indicado para que Aston Martin diera un paso al frente, con mejoras previstas, los resultados no son los indicados.

Mientras Lance Stroll saldrá 13º en la carrera de este domingo, peor parte se llevó Fernando Alonso, que completó el peor sábado de todos los que van en este Mundial. El español partirá en 19ª posición en la carrera, penúltima posición de parrilla, un puesto decepcionante que estuvo marcado por una salida de pista de Fernando en uno de sus intentos de vuelta en la Q1. Eso venía a su vez relacionado con el accidente que tuvo Alonso en los últimos entrenamientos libres, un problema que dejó tocado al coche.

Sin embargo, y antes de saber esta clasificación, Flavio Briatore, una de las voces más relevantes de la F1, cargó contra Aston Martin por el proyecto de este año, que a su juicio va de más a menos: «A Alonso le veo bien, al coche no tanto».

«El coche no es competitivo, parece que vamos atrás en vez de hacia delante», comentó el mítico jefe de Fernando Alonso en Renault desde el circuito de Imola, donde se celebra el Gran Premio de Emilia Romaña, séptima prueba del Mundial. Flavio Briatore continuó con sus críticas a Aston Martin: «Hoy lo que he visto en los libres, parece que hayamos dado un paso atrás. Había tantas mejoras que estábamos contentos… pero a veces es mejor tener menos y que funcionen bien».

Con estas palabras se refería Briatore a las esperadas mejoras de Aston Martin, avanzadas entre otros por Dan Fallows, director técnico de la escudería británica y uno de los diseñadores del AMR24. «El paquete de mejoras es bastante agresivo. Probablemente el más grande hasta la fecha», explicó el ingeniero de Aston Martin. Sin embargo, esas mejoras no se vieron en la práctica en Imola, tal y como se quejó Flavio Briatore.

Fernando Alonso saldrá penúltimo en Imola

En la clasificación en Imola, y después de haber hecho una vuelta no muy buena, Fernando Alonso se salió en una de las primeras curvas del trazado y se fue a la grava. El sábado fue muy difícil para el asturiano, que horas antes ya había sufrido un fuerte accidente chocándose contra el muro. Fue un día para olvidar.

Aston Martin trabajó desde el momento del accidente -en la tercera sesión de entrenamientos libres- hasta el mismo inicio de la clasificación para recuperar el monoplaza de Fernando Alonso, que salió a pista, pero que esta salida le condenó al sufrimiento. El piloto español saldrá penúltimo, en 19ª posición, lastrado por estas salidas de pistas y por un coche dañado por ese accidente previo. Sólo estará por detrás de él Sargeant, que hizo mejor tiempo, pero al que le quitaron la validez de la vuelta y, por lo tanto, partirá último desde parrilla de salida