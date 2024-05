Fernando Alonso saldrá penúltimo en Imola tras una dramática clasificación

Cuando las cosas no salen, no salen. Y eso le ocurrió a Fernando Alonso este sábado en la clasificación del Gran Premio de Emilia Romaña que se disputa en Italia. El piloto asturiano tuvo una inexplicable salida de pista (la segunda del día) durante la Q1 y dañó todo el fondo plano de su AMR24. Lo volvió a intentar, pero tuvo que abortar la vuelta por todos los daños que sufrió su monoplaza. Saldrá penúltimo en la carrera de este domingo. Sábado trágico.

Y es que ya en los Libres 3, Fernando Alonso acabó contra el muro, lo que obligó a los comisarios a sacar la bandera roja para retirar el Aston Martin de pista. Por motivos lógicos, el asturiano acabó en los últimos puestos de los FP3 y la gran duda era si llegaba a la Q1 que daba comienzo a las 16:00 horas de este sábado.

Los mecánicos de Fernando Alonso trabajaron a destajo para arreglar el coche y ponerlo a punto para la Q1. Y lo lograron. Pero a las primeras de cambio, cuando el bicampeón del mundo luchaba para subir de posición en una sesión donde cada segundo que pasaba mejoraba la pista, acabó de nuevo sobre la grava. Esta vez no se chocó contra el muro, pero se vio como saltaban algunas piezas por los aires, además del propio bólido, que dio un salto con las cuatro ruedas en el aire.

Restaban unos cinco minutos para el final de la Q1, pero el desenlace ya se preveía. Alonso iba a quedar eliminado ya que el fondo plano del AMR24 era imposible que no hubiera quedado dañado. No obstante, el piloto de Aston Martin no se rindió y quiso hacer un último intento para tratar de pasar a la Q2. En dicho intento se vio obligado a abortar la vuelta. Y es que sólo en el primer sector había perdido cuatro décimas respecto a su última vuelta.

El último en salir será Logan Sargeant y el propio Alonso lo hará en penúltima posición. De esta manera, el asturiano llevará a cabo una estrategia completamente diferente al de los pilotos de Ferrari, McLaren y Red Bull con el objetivo de llevar a cabo una impresionante remontada.

Fernando Alonso llegaba con mejoras

Este Gran Premio de Emilia Romaña llegaba con mucha expectación en torno al Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. Pues la escudería británica llevaba mejoras. No obstante, el asturiano no se mostró nada cómodo en la conducción del AMR24. Una de las voces más autorizadas de este paddock y persona de confianza de Alonso como lo es Flavio Briatore, criticó al equipo: «A Alonso le veo bien, al coche no tanto. Parece que su máquina no va bien aquí, y que en vez de hacia delante vamos hacia atrás…».

Dan Fallows explicó en la previa las mejoras de Aston Martin: «El paquete de mejoras es bastante agresivo. Probablemente el más grande hasta la fecha. Sabíamos que teníamos un coche con el que tendríamos muchas oportunidades. Al comienzo de la temporada queríamos asegurarnos de tener actualizaciones continuas. Las de Imola son sólo una parte de nuestro plan y queremos seguir por este camino también en las próximas carreras».