Fernando Alonso: «Ha sido un fin de semana de altibajos y espero ir más fuerte en Mónaco»

Fernando Alonso habló ante los medios de comunicación tras la carrera del Gran Premio de Emilia Romaña. El piloto español vivió uno de los fines de semana más complicados desde que es piloto de Aston Martin donde acabó en penúltima posición. Un mal sábado le condenó hasta la última posición de la parrilla, donde salió desde el pit lane en la sesión de este domingo. El bicampeón del mundo mostró las sensaciones que le dejó la carrera.

«Queríamos la vuelta rápida, pero no la hemos conseguido. Eso es lo de menos. Hemos intentado dar al equipo información y datos con dos coches y dos configuraciones diferentes de reglajes. Ha sido un fin de semana de altibajos y esperemos que el equipo haya cogido datos e ir más fuertes en Mónaco», comenzaba el piloto de Aston Martin.

Sobre el incidente en una de sus paradas donde salían ardiendo uno de sus frenos: «Cuando miré no sabía qué era exactamente y luego eran los frenos. No podía quitar el limitador. Se me hizo largo el pit lane».

Pero Fernando Alonso ya piensa en lo siguiente y eso es el Gran Premio de Mónaco el próximo fin de semana: «Me gusta Mónaco por el fin de semana. Es un circuito histórico. Allí la carrera es el sábado, luego es una procesión de coches el domingo. Tenemos que concentrarnos todo el sábado, intentar hacer una vuelta perfecta y salir lo mas adelante posible».

De la Rosa respalda a Fernando Alonso

Pedro De la Rosa, en el post de la carrera, hizo su valoración sobre la actuación de Stroll y Fernando Alonso, y quiso sacar lo positivo de este fin de semana: «Lance Stroll ha quedado noveno saliendo el decimotercero. En un circuito donde no se puede adelantar. Hay que sacar lo positivo».

«Entendemos donde tenemos que mejorar. No te puedo dar fechas. Creo que el equipo sabe lo que está ocurriendo. Dónde podemos sacar más partido del nuevo paquete aerodinámico. Tenemos que exprimir lo que tenemos y trabajar en el túnel de viento. Estamos en la octava carrera, queda mucho.. Así que tranquilos», continuaba el ex piloto.

«No hay una única verdad. Es probable que no hayamos conseguido el mejor reglaje para este nuevo paquete aerodinámico. Un objetivo de este año es carrera a carrera ir introduciendo mejoras paulatinamente. Durante todo el fin de semana han estado trabajando en la fábrica para buscar soluciones. No lo hemos hecho lo suficientemente bien, pero no tiramos la toalla», zanjó De la Rosa.