McGregor acepta la sanción de 18 meses por saltarse tres controles antidoping: objetivo la Casa Blanca

Hace tiempo que a Conor McGregor se le ve pisando más discotecas que octógonos y anda en fuera de juego. Lo estará al menos 18 meses más debido a la sanción impuesta por la UFC y la CSAD, Combat Sports Antidoping. El irlandés estará inhabilitado un año y medio por haberse salto tres controles antidoping entre junio y septiembre de 2024, poco después de su lesión en el pie que le privó de enfrentarse a Michael Chandler.

McGregror ha aceptado la sanción y regresará en marzo de 2026, para preparar el evento que realizará la UFC en la Casa Blanca por el 250 aniversario de Estados Unidos en junio del mismo año. Su recurso, que defendía la ausencia de McGregor debido a una lesión, fue rechazado y la sanción podía aumentar hasta los 24 meses. De ahí la aceptación de 18 meses de inhabilitación.

El incremento y la cercanía de UFC Casa Blanca. McGregor confirmó su presencia en el mayor evento de las MMA. «Habrá un período de aislamiento en el que no se contestará el teléfono. Es una operación de seis meses. Se apagará el teléfono y se ejecutará el trabajo», expresó Conor. Su reaparición le daría un gran impulso mediático a la cartelera del evento en la Casa Blanca, el primero que se desarrollará en la residencia presidencial de Estados Unidos.

Comunicado de la sanción a McGregor

Combat Sports Anti-Doping (CSAD) anunció hoy que Conor McGregor , de Dublín, Irlanda, ha aceptado un período de inelegibilidad de 18 meses por una violación de la Política Antidopaje de UFC (UFC ADP). McGregor omitió tres intentos de toma de muestras biológicas en un período de 12 meses en 2024, lo que constituye una infracción del ADP de la UFC.

Los atletas de la UFC deben proporcionar información precisa sobre su paradero en todo momento para que se les pueda contactar y someterse a la toma de muestras biológicas sin previo aviso. Las pruebas fallidas de McGregor ocurrieron el 13 de junio, el 19 y el 20 de septiembre de 2024 , y fueron clasificadas como Incumplimiento de Paradero por la CSAD según el ADP de la UFC.

Aunque McGregor no se presentó a las pruebas en esas fechas, la CSAD indicó que se estaba recuperando de una lesión y no se estaba preparando para una próxima pelea en el momento de las tres pruebas fallidas. McGregor cooperó plenamente con la investigación de la CSAD, aceptó la responsabilidad y proporcionó información detallada que, según la CSAD, contribuyó a las pruebas fallidas.

A pesar de estos factores atenuantes, la CSAD enfatiza que la presentación precisa de informes de paradero y la posibilidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del ADP de la UFC. Considerando la cooperación y las circunstancias de McGregor, la CSAD redujo en seis meses la sanción estándar de 24 meses por tres incumplimientos de paradero. Su período de inelegibilidad comenzó el 20 de septiembre de 2024 (fecha de su tercer incumplimiento de paradero) y finalizará el 20 de marzo de 2026 .

El CSAD administra de forma independiente el programa antidopaje anual de la UFC. La recolección de muestras biológicas en el marco del Programa Antidopaje de la UFC (ADP) la realiza Drug Free Sport International (DFSI) , líder mundial en la industria antidopaje con más de 5000 profesionales capacitados en recolección. Todas las muestras se analizan en el Laboratorio de Investigación y Análisis de Medicina Deportiva (SMRTL), acreditado por la AMA, en Salt Lake City, Utah.