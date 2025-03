McGregor sorprende a todos dando un discurso en la Casa Blanca antes de reunirse… ¡con Trump!

Conor McGregor está en boca de todos y sorprende al mundo entero dando un discurso desde la Casa Blanca poco antes de reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El luchador irlandés aprovecha el ‘Día de San Patricio’ para visitar Washington. El propio deportista anunció horas antes y a través de sus redes sociales que iba a verse con Trump para llevar a cabo una de las reuniones «más importantes del futuro de mi país».

Durante su visita, el luchador compareció ante los medios en la sede de gobierno de Estados Unidos, junto a la portavoz de Donald Trump, Karoline Leavitt. «Conor está aquí para reunirse con el presidente. Se reunirá con él más tarde esta tarde. No pudimos pensar en un mejor invitado para tener con nosotros en el Día de San Patricio», explicó Karoline a los medios durante la intervención de McGregor.

«Lo que está pasando en Irlanda es una atrocidad. Nuestro gobierno es un gobierno de cero acción y cero responsabilidad. Nuestro dinero se está gastando en problemas exteriores que no tienen nada que ver con el pueblo irlandés. El fraude de la inmigración ilegal está arrasando el país. Hay pueblos rurales en Irlanda que han sido invadidos de un solo golpe, se han convertido en minoría», dijo McGregor desde la Casa Blanca.

HAPPY SAINT PATRICK’S DAY FROM CONOR MCGREGOR AT THE WHITE HOUSE! 🍀🇺🇸 @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/YQPQDttUXB



«Consideramos que América es nuestro hermano mayor. Así que es importante que Irlanda sea un país pacífico, feliz y próspero para que los 40 millones de estadounidenses de origen irlandés tengan un lugar al que visitar, para regresar a su hogar. Así que deseamos que nuestra relación con Estados Unidos continúe. Y deseamos ser cuidados por el hermano mayor, ya sabes. Estados Unidos debería cuidar de su hermano pequeño», añadió el deportista irlandés.

Esta visita de McGregor a Washington se produce tras la reunión del primer ministro irlandés, Micheál Martin, con Donald Trump la semana pasada. Durante dicha visita, un periodista le preguntó al presidente de Estados Unidos sobre su irlandés favorito y Donald se acordó de McGregor. «Resulta que me gusta tu boxeador, tiene los mejores tatuajes que he visto. Conor es genial», dijo Trump, que hoy se ha visto cara a cara con el luchador.

“Illegal migration is out of control. Some towns have been completely overrun, where the Irish are becoming a minority. There will be no homeland!” pic.twitter.com/hWqfodi7B9

🚨BREAKING: Conor McGregor erupts on the White House podium:

«It’s high time America was made aware of what’s going on in Ireland.»

The Irish government has destroyed Ireland through immigration and friendly media coverage has enabled it.

Conor McGregor just told the whole world what’s going on here.

👏👏👏 pic.twitter.com/i7hr1djJFN

— MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) March 17, 2025