McGregor pierde medio millón de dólares por ir contra Topuria: «Te voy a reventar cuando te vea»

Conor McGregor perdió medio millón de dólares por apostar contra Ilia Topuria. El irlandés le había metido a que Max Holloway ganaba por KO al luchador hispanogeorgiano. Pero pasó justo al revés. Fue El Matador quien ganó por KO el combate y retuvo el cinturón de campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Eso le hizo perder automáticamente la apuesta que, de haberla ganado, se habría embolsado 17 millones de dólares.

Pero no acertó ninguna de las dos, porque también le había metido a que Robert Whittaker derrotaba por KO a Khamzat Chimaev y el ruso se impuso al neozelandés. Sin embargo, a Conor no parecía importarle mucho haber perdido casi medio millón de euros (462,9 millones). En cuanto terminó el combate, McGregor le mandó un mensaje a Topuria a través de sus redes sociales: «Call me (llámame)», le dijo. Un tuit que acabaría borrando a posteriori, aunque ya era tarde.

«La cuestión es la siguiente: puedes tomar las probabilidades convencionales de que los favoritos ganen (y sí, deberían ganar), y tú recibes tu premio y estás contento, pero pensar que esa apuesta me hubiera devuelto más de 17 millones de dólares es increíble. Si miras las probabilidades desde un punto de vista como este, con 500.000 dólares para devolver 17 millones con solo dos predicciones de peleas, es factible, ¡tienes 32 oportunidades para acertar la apuesta y aún así estar contento! 32 oportunidades para ganar ese premio. Algo en qué pensar, mis aficionados a las apuestas», defendió The Notorious tras perder la apuesta.

Ilia no tardó en contestarle. Al acabar el combate, los medios oficiales de la UFC le preguntaron a Topuria por el mensaje de Conor McGregor y su respuesta fue contundente: «¡Que le den! Siempre miente con que va a volver, insulta a todo el mundo en la UFC, dice que no respeta a nadie… estás enfermo. Tienes algunos problemas que arreglar en tu mente».

Pero la entrevista se fue calentando poco a poco y El Matador elevó el tono para acabar mandando un aviso al irlandés de que como se cruce en su camino, «te voy a reventar». «Necesitas dar clases de respeto y de cómo tratar a la gente, porque sino vas a acabar muy mal. Cuando sigues esa clase de valores en tu vida, acabas realmente mal. Pide a Dios no cruzar caminos conmigo nunca porque te voy a reventar cuando te vea», afirmó.

Topuria vacila a McGregor

El pique entre ambos viene de lejos. Semanas antes de la pelea, los dos luchadores ya se mandaron mensajes que dejaban entrever que la cosa entre ellos está más caliente que nunca. Ya en rueda de prensa, al campeón de la UFC le volvieron a preguntar sobre el tuit de Conor y aprovechó para vacilarle.

«¿Que lo llame? Para tomar copas será porque para pelear… es igual de peleador que este», afirmó señalando a un periodista presente en la sala. Saltan chispas entre los dos luchadores y eso ha provocado que vuelvan a dispararse los rumores sobre un posible combate entre ambos en el futuro, quién sabe si en el Santiago Bernabéu.