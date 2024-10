Pedro Sánchez se niega a felicitar a Ilia Topuria tras volver a ser campeón del mundo de la UFC

Pedro Sánchez ha vuelto a pasar de felicitar a Ilia Topuria. Ya lo hizo tras la pelea del hispanogeorgiano contra Alexander Vokanovski en febrero de este año, cuando hizo historia al convertirse en el primer campeón español de la UFC al derrotar al australiano, y ahora se ha repetido la historia tras el combate con Max Holloway.

Topuria noqueó al estadounidense en el tercer asalto y retuvo el título de campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Un combate que fue histórico, primero por lo que consiguió y segundo porque logró algo que nadie había logrado nunca, noquear a Holloway. El hispanogeorgiano prometió en la previa que iba a ser el primero en hacerlo y cumplió con su promesa. Un gancho de derecha le permitió arrinconar a su rival, siguió apretando y conectó otro gancho definitivo con la izquierda que tumbó al estadounidense.

De esta manera, Ilia Topuria hizo historia para España al lograr retener el cinturón de campeón de peso pluma contra una de las leyendas de la UFC, pero Pedro Sánchez no le ha puesto ningún mensaje en redes sociales felicitándole por su gran triunfo. Al presidente del Gobierno ya le costó recibirle en la Moncloa, pero tuvo que recular después de ver que Ayuso y Almeida recepcionaron al Matador en Madrid tras su histórico combate con Volkanovski.

Topuria reconoció tras aquella pelea que se sintió muy dolido con Pedro Sánchez por no felicitarle en su momento, pero que eso no cambiaba «el amoro que le tengo a España». «Cuando aterrizaba el avión y pensaba que tenía que pasar por el lugar donde pasan todos los extranjeros y no por donde pasan los españoles, y que no haya recibido una felicitación por el líder de nuestro país, me dolía en el corazón. Pero esto no cambia el amor que yo le tengo a España, así que, ¿qué puedo hacer?», dijo en febrero.

La historia se repite

Pedro Sánchez no aprende de sus errores y ha vuelto a cometer el mismo al no felicitar a un luchador que ha puesto a España en el mapa de la UFC. Y no solo eso, sino que Topuria ha conseguido hacer historia al proclamarse campeón del mundo de peso pluma y retener el título este pasado sábado en Abu Dabi, representando a España como siempre ha hecho.

Sin embargo, el presidente del Gobierno se niega a felicitar a un español que se ha vuelto a proclamar campeón del mundo y continúa invicto (16-0) en su carrera en la UFC. No importa que lleve el nombre de España a lo más alto, que cada vez haya más seguidores de este deporte en el país gracias al éxito de Ilia, Sánchez pasa de felicitar a un luchador que sigue haciendo historia en las artes marciales mixtas.

Ya lo hizo en febrero, aunque luego reculó y le recibió en Moncloa para hacerse la foto, y ahora se ha repetido la historia después que Topuria noqueara a Holloway en un combate histórico, en el que estuvo presente hasta el Rey Emérito Juan Carlos I. Nadie se quiso perder la victoria del hispanogeorgiano.