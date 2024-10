Topuria desvela quién quiere que sea su próximo rival: «Se lo merece»

Con el octógono invadido del cuerpo técnico de ambos luchadores, la adrenalina en plena ebullición y el cinturón de peso pluma de la UFC en la cintura de Ilia, el futuro sobrevoló el Etihad Center. Topuria ya había besado al Rey Emérito Juan Carlos I, abrazado con su hermano y Sergio Ramos y consolado a Holloway y su staff cuando soltó la bomba.

Volkanovski, al que le arrebató el título hace menos de ocho meses, subió al octógono para felicitar a un Ilia que, tras recibirlo con un abrazo, le aseguró la revancha. «Él defendió su cinturón muchas veces. Se merece la revancha, claro que lo haremos. Es una leyenda», aseguró El Matador mientras Volkanovski asentía en señal de aprobación.

El antiguo dueño del cinturón dejó claro que no iba a volver a pelear si no estaba el título en juego. «El mundo perfecto sería Ilia en Australia, pero algo me dice que si gana en Abu Dabi no peleará de inmediato y definitivamente no será en Sídney».

La predicción de Volkanovski se hizo realidad. «Soy el campeón, si quieres pelear por el título otra vez, tiene que ser en Madrid en lugar de hacerlo en Australia ante tu gente. ¿Por qué te daría esa ventaja?», aseguró Ilia, que ha arribado en lo imposible con su triunfo sobre Holloway en Abu Dabi.

El legendario Max había sostenido los dos primeros asaltos. Topuria le estaba estudiando, observando cómo recortar espacios y hacerle retroceder tanto que al intentar salir se chocara con la puerta. Acortó los huecos y fue llenando el saco de golpes. No lo soportó Max, que cayó y no se levantó.

«Lo primero que quiero decir es gracias a Dios, todo le pertenece. No sé qué decir, para ser honesto. Derroté a una leyenda, a Max Holloway. Seguí su carrera, me inspiré, fue un referente para una generación. Quiero ser una pequeña porción de lo que fue Holloway», asegura Topuria ya con el cinturón a la cintura. Su legado es eterno.