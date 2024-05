McGregor insulta a Topuria y sigue evitando su enfrentamiento

Conor McGregor parece que está volviendo a ser el de antes. A un mes vista de su reaparición en la UFC tras varios años de lesión, el luchador irlandés se despachó a gusto con Ilia Topuria insultándole y reconociendo no saber quién es. «Puede que tenga un cinturón, pero es un cinturón sin sentido mientras él lo sostenga», comentó.

«Que se joda Ilia Topuria. Me importa un carajo. Me recuerda a un Artem Lobov retrasado. Creo que Holloway lo destroza. Ilia no es un campeón. Puede que tenga un cinturón, pero es un cinturón sin sentido mientras él lo sostenga», comentó el luchador de la UFC sobre la pelea del español contra Max Holloway, que está cerca de hacerse oficial la fecha y el lugar.

Además, a McGregor le preguntaron si iba a ser el deportista mejor pagado del mundo en 2025, pero la respuesta del luchador irlandés no dejó indiferente a nadie: «No seas estúpido, muchacho». Pero Conor tuvo palabras no sólo para Topuria, sino también para Khabib, su archienemigo hace unos años y donde acabó sucumbiendo ante el ruso. «Le debe todo al gobierno ruso. Tiene dos eventos principales de UFC y le debe dinero al gobierno. Rata escurridiza que le debe dinero al gobierno ruso. Le daré la bienvenida nuevamente al juego de lucha del que huyó», comentó.

Por último, también insulto a Volkanovski, que perdió el cinturón de peso pluma ante Topuria hace ya varios meses. «Que le jodan a él también, le habría arrancado la cabeza de los hombros a patadas», comentó.

Topuria se olvida de McGregor

Topuria y McGregor sonaron para enfrentarse como siguiente combate del español, pero la UFC no lo vio oportuno finalmente. Por ello, ambos decidieron tomar sus propios caminos y asumir que no iban a enfrentarse entre ellos. De esta manera, ya se conocen los rivales de ambos. Por parte del irlandés, se enfrentará a Michael Chandler el próximo 29 de junio en Las Vegas. Una pelea que se producirá tres años después de la última derrota del irlandés, donde sufrió la rotura de su tibia y peroné en julio de 2021.

Ilia Topuria defenderá próximamente el cinturón de campeón peso pluma conseguido el pasado mes de febrero ante Volkanovski y lo hará ante Max Holloway. El español y el hawaiano han llevado a cabo varios cruces de declaraciones en redes sociales, por lo que parece que sólo queda por saber la fecha.

Aún así, todo hace indicar que esta pelea se podría celebrar en la UFC 307 que se celebrará el próximo 15 de septiembre en Las Vegas. En un principio se especuló con una posible revancha con Volkanovski en la UFC 305 que se celebrará durante el verano en Perth (Australia) pero finalmente Topuria descartó esta propuesta.

«Lo único cuestionable sobre mí es si terminaré contigo por KO o por sumisión. Acabo de ganar a un tío que te ganó no una, ni dos, sino tres veces. Ahora tienes lo único que te hace ser relevante y que te garantizaría una pelea de mucho dinero: el cinturón BMF. Ya no lucho por dinero, sino por mi legado. Ganar ese cinturón mientas mantengo el título me consolidará como el líder», comentó Topuria hace varias semanas respondiendo a una provocación del hawaiano.