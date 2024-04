Oficial: McGregor vuelve a la UFC y ya tiene fecha para su próximo combate

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. El presidente de la UFC, Dana White, confirmó en la rueda de prensa posterior a la velada celebrada en la madrugada de este domingo que Conor McGregor vuelve al octógono tres años después. Lo hará el próximo 29 de junio en el UFC 303 y el combate será contra Michael Chandler en la categoría de peso welter, por lo que de momento el combate contra Ilia Topuria tendrá que esperar.

La vuelta del irlandés era inminente, pues se había especulado a diario con ella, más aún desde que Topuria doblegó a Volkanovski en el Honda Center. Finalmente, su regreso tendrá lugar a finales de junio en el T-Mobile de Las Vegas y en mitad de la International Fight Week, una semana muy importante para la UFC, que está atravesando un año lleno de grandes acontecimientos.

