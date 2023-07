Luis Enrique pide al PSG el fichaje de Koundé

Luis Enrique tuvo la semana pasada varias reuniones de planificación de la plantilla del Paris Saint-Germain con Luis Campos, director deportivo, y pidió el fichaje del central del Barcelona Jules Koundé. Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Hay un jugador que le encanta a Luis Enrique, que ha pedido y que podría llegar a París. Es un jugador que no está muy contento en el Barça porque juega fuera de su posición habitual. Me refiero a Jules Koundé. En el Barça juega de lateral y es central».

Jules Koundé (París, 1998) encaja a la perfección en los planes de reconstrucción del PSG, que busca jugadores jóvenes, con hambre de ganar la Champions y preferiblemente franceses. Koundé es parisino y tiene 24 años, por lo que sería un fichaje para una década que ayudaría a llenar el vacío de la marcha de Sergio Ramos y a ir relevando en el centro de la zaga la jerarquía del capitán Marquinhos.

El PSG está dispuesto a poner sobre la mesa una propuesta importante para llevarse a Koundé del Barcelona. El club azulgrana, mientras tanto, espera acontecimientos porque con la solidez mostrada por la pareja Araújo-Christensen, el joven central francés acabó relegado a la posición de lateral derecho, un puesto que no le gusta, a excepción de los Clásicos en los que Xavi colocó en esa demarcación a Araújo para secar a Vinicius.

Koundé no quiere ser lateral

Koundé le comunicó a Xavi Hernández que no quiere volver a jugar de lateral derecho para evitar que se perpetúe y se enquiste una situación que soportó con resignación la temporada pasada, la de su estreno de azulgrana, por necesidades del guión y por el bien del Barça. A Xavi, que de puertas hacia afuera niega que haya problemas, no le gustó nada el ultimátum del jugador, por lo que no pondría pegas a su marcha.

El Barcelona pagó por él 50 millones fijos más 2,5 por temporada (hasta 12,5) siempre que Koundé juegue el 60% de los partidos oficiales, algo que completó de sobra la pasada temporada. Por eso, el club azulgrana estaría dispuesto a escuchar ofertas por el central francés en el entorno de los 70 millones, una cifra asumible no sólo para el PSG sino para cualquier club de la Premier y varios de los grandes del fútbol europeo.