Los motivos de Zubimendi para rechazar al Barcelona

Martín Zubimendi se convirtió en el objetivo número uno del Barcelona para suceder a Sergio Busquets en la posición de ‘5’, pero Joan Laporta informó hace varios días que el club azulgrana no podía acometer esta posibilidad: «Los niveles económicos en las que se encuentra (la operación) no nos la planteamos». Ahora, OKDIARIO ha podido saber los motivos por los que, además, el jugador de la Real Sociedad no jugará en el Barça «al 100%» y seguirá en el club de su vida una temporada más.

Bien es cierto que la situación financiera del Barcelona no es la idónea para acometer una operación como la de Zubimendi, pero el centrocampista español ya lo tenía claro antes incluso de que Joan Laporta anunciara que no iban a ficharle por los motivos mencionados. La cláusula de rescisión es de 60 millones de euros, una cantidad al alcance de muy pocos y en ese elenco no aparece el conjunto azulgrana.

Por otro lado, Zubimendi siempre lo tuvo claro. Quería jugar la Champions League con la Real Sociedad y así será la próxima temporada. El club txuri-urdin no disputaba la máxima competición europea desde hacía una década y San Sebastián estará de fiesta el próximo año recibiendo a los mejores equipos del continente. El club vasco cuenta con una plantilla joven y una generación que ya dio una gran alegría hace dos años con la consecución de la Copa del Rey.

Además, Zubimendi cambiará de dorsal la próxima temporada. El centrocampista de 24 años portó este año el ‘3’, pero heredará el ‘4’ de Asier Illarramendi, uno de sus grandes ídolos. En la última jornada de Liga, el experimentado jugador del club donostiarra se despidió de la Real Sociedad y este cedió su número al nuevo dueño del centro del campo del equipo de Imanol Alguacil. El que ha sido el gran objetivo del Barcelona está «realmente ilusionado» por llevar este importante dorsal que ha llevado ‘Illarra’ en sus últimos años con la camiseta blanquiazul.

Otros objetivos

Ahora el Barcelona deberá buscar otros objetivos. Zubimendi seguirá en la Real Sociedad y Brozovic, otro de sus objetivos, parece que se irá a Arabia Saudí. Por ello, deberá recurrir a la opción ‘low cost’. Y esa pasa por Oriol Romeu. El jugador del Girona fue canterano del club azulgrana, pero salió hace más de una década dirección Londres. El Chelsea pagó unos 5 millones de euros y desde entonces ha tenido varias experiencias fuera del fútbol español hasta recalar en el Girona.

Ante la imposibilidad de fichar a Zubimendi, Brozovic y Kimmich, Oriol Romeu es la opción más factible para el Barcelona. La realidad es que el conjunto azulgrana está fracasando en sus intentos por conseguir el sucesor de Busquets. A una semana de que empiece la pretemporada, Xavi Hernández no tiene un ‘5’ puro.