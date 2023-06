Laporta se lleva otro golpe con el ‘caso Negreira’

El Barcelona y Joan Laporta, como presidente del club, no dejan de recibir malas noticias. No solo en el aspecto deportivo, sino también en el judicial. Aunque no lo parezca, el caso Negreira sigue más vivo que nunca y la decisión de la UEFA sobre la presencia del equipo en la próxima edición de la Champions League podría estar a la vuelta de la esquina. Con el último auto emitido por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona este 26 de junio, el conjunto azulgrana podría ir asumiendo una sanción histórica por parte del máximo organismo del fútbol europeo.

Y es que en la mañana de este martes se daba a conocer el nuevo auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona en el que la juez desestimaba que el club azulgrana se pueda personar como acusación particular por los pagos a José María Enríquez Negreira, número 2 del Comité Técnico de Árbitros entre 2001 y 2018. Por otro lado, también le reclama los 629 informes, 43 CDs y cuatro informes que Laporta presentó en su comparecencia del pasado 17 de abril. Unos documentos que según el ex directivo Albert Soler fueron destruidos y no almacenados. Veremos si esta documentación presentada por el presidente en rueda de prensa fue cierta o un artificio.

El Barcelona solicitó la doble condición en el proceso. Por un lado el de defenderse del delito de la corrupción deportiva y por otro lado como perjudicado por el delito de administración desleal donde consideraban que los expresidentes del club podrían haber pagado a Negreira por sus servicios de asesoramiento e, incluso, por trabajos inexistentes.

Sin embargo, la juez rechaza este deseo del Barça al considerar «contradictoria la pretensión del FCB de personarse en su condición de perjudicado cuando en una comparecencia pública realizada por el actual Presidente del FCB, JOAN L., el día 17/04/23, afirmó que los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del Club, explicando las conclusiones preliminares del Informe de Compliance (f. 1494 y 1495, Tomo V) del que no se desprende la existencia de daño patrimonial alguno para el Club».

Sanción ejemplar

Este nuevo varapalo para el Barcelona podría ser un antes y un después en la decisión de la UEFA en su decisión por sancionar o no al club de cara a la próxima edición de la Champions League. Todo hace indicar que el máximo organismo del fútbol europeo no permitirá a Osasuna disputar la próxima edición de la Conference League por la sentencia de los amaños de partidos de la temporada 2013-2014 en la que se vieron involucrados ex dirigentes del club rojillo.

Y es que la UEFA comunicó a Osasuna la pasada semana un informe por varios inspectores en los que declaraban la «inelegibilidad del club para participar en la UEFA Conference League 2023-2024».

Por ello, con el nuevo auto del juez en el que rechaza la acusación particular al Barcelona, sumado a la ejemplar sanción a Osasuna por unos hechos hace nueve años, precisamente cuando el conjunto azulgrana pagaba a Enríquez Negreira, podrían ser motivos más que suficientes para la UEFA para dejar al conjunto azulgrana sin disputar la próxima edición de la Champions League.