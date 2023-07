Ansu Fati es intransferible para Laporta en el Barça

El Barça está en uno de los momentos más delicados de su historia a nivel económico. El límite salarial sobrepasado asfixia a la entidad y obliga a cambios, a buscar nuevos ingresos y palancas, a dejar a ir a jugadores como Busquets o Jordi Alba, y también a contemplar ofertas por lo jugadores que más han destacado en esta pasada temporada en la que se alzaron con el título de Liga. Eso sí, el presidente Joan Laporta, pese a todo, ya ha dibujado alguna de su líneas rojas: una es Ansu Fati.

Sí, pese a que el rendimiento de Ansu ha estado muy lejos de lo esperado esta temporada en el Barça, el canterano sigue siendo una de las apuestas de futuro del club culé, que no contempla una salida de un futbolista que tiene aún cuatro años de contrato por delante, hasta 2027, y fue una de las grandes apuestas de la entidad en octubre de 2021, cuando se cerró su renovación al poco de salir de su lesión.

Pero el Ansu actual, que recordemos tiene tan sólo 20 años, está aún lejos del que deslumbró y asombró al mundo del fútbol cuando irrumpió en el Barça con sólo 17. Esa versión del futbolista aún no se ha visto y no precisamente porque no haya tenido oportunidades, disputando 51 partidos como culé esta temporada, aunque sólo 14 de ellos como titular, para poco más de 1.800 minutos de juego, 10 goles y cuatro asistencias.

De hecho en esta pasada temporada, donde el futbolista ha sentido que Xavi Hernández no le ha dado su lugar, se han vivido momentos de mucha tensión con el entorno del futbolista, que reclamaba un mayor protagonismo para el internacional español. Pese a ello, las oportunidades que tuvo Ansu no fueron del todo aprovechadas por el futbolista.

No escucharán ofertas por él

Sin embargo, pese a que su rendimiento ha estado en entredicho y haya futbolistas por delante de él en escala de importancia, para el Barça y más concretamente su presidente, Joan Laporta, es uno de los cinco indiscutibles que verbalizó en una entrevista concedida para Esport3.

«El año pasado teníamos una oferta por De Jong por 100 millones y creo que hicimos bien no vendiéndolo. Hay jugadores que son fundamentales para desarrollar nuestro juego y no están en el mercado. Hemos tenido ofertas también por Pedri, Araujo, Christensen o Ansu pero pensamos que deben seguir aquí», expresaba Laporta, que ve indiscutibles y fuera del mercado a esos cinco jugadores, entre los que no aparece por ejemplo Balde o Gavi.

El Barça, según su presidente y pese a la delicada situación financiera de la entidad, que reclama ingresos, no escuchará ofertas por estos jugadores ni Ansu Fati. Son intransferibles a día de hoy. Los cuatro primeros sí han sido indiscutibles sobre el terreno de juego esta campaña, siendo el delantero el único que no ha tenido un rol de titular, sino de secundario y muy a la escala de un Ferran Torres que sí que está en el mercado.