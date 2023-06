En los últimos días, el Barcelona había filtrado que no renovaría a Arnau Tenas. El guardameta de la sub-21 terminaba contrato a finales de esta temporada y el club había decidido no ejecutar la cláusula que le permitía renovar al portero por dos temporadas. Tras las críticas recibidas en los últimos días, el club catalán ha cambiado de parecer y ha decidido finalmente ejecutar dicha cláusula y ampliar su contrato hasta 2025.

La noticia ha saltado unos días después de que el propio guardameta confirmara que el Barça le había comunicado que no ejecutarían su renovación. «Sí, ha salido que el Barcelona no ha ejecutado mi renovación, pero bueno, estamos tranquilos. Es verdad, lo puedo confirmar. Pero ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto», reconocía el propio Arnau Tenas en rueda de prensa con la selección española sub-21.

Desde la entidad blaugrana habían decidido no renovarlo porque consideran que ya cuentan con porteros de garantías como Ter Stegen e Iñaki Peña y, por tanto, no tenía sitio en el primer equipo. Sin embargo, después de ver el gran rendimiento que está obteniendo el guardameta en el Europeo sub-21, donde está siendo uno de los pilares fundamentales del equipo de Santi Denia, el Barça ha reconsiderado su decisión de no renovar al internacional español y ha ejecutado la cláusula.

Según cuenta Mundo Deportivo, la opción no se ha ejecutado todavía pero el deseo del club es llevarlo a cabo próximamente. No obstante, la intención del Barcelona es ceder a Arnau Tenas a algún equipo de Primera que se haría cargo de los 1,5 millones de euros que pasará a tener el meta de salario tras su renovación. Cuando todo parecía indicar que el portero pondría punto y final a su carrera en el club donde ha pasado las últimas 13 temporadas, puesto que así se lo había confirmado el propio Barça, la entidad ha rectificado y finalmente ejecutará la opción que tenía para renovar el contrato de uno de sus canteranos más prometedores.