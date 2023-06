Arnau Tenas confirma que el Barcelona no le renovará: «Estoy tranquilo»

Arnau Tenas compareció en rueda de prensa junto a Santi Denia para analizar el duelo ante Ucrania. Pero el guardameta, hasta ahora del Barcelona, fue noticia por otro motivo, y es que el club culé no le renovará. El guardameta de la selección confirmó esta circunstancia y se mostró tranquilo.

No seguirá en el Barça

«Sí, ha salido que el Barcelona no ha ejecutado mi renovación, pero bueno, estamos tranquilos. Es verdad, lo puedo confirmar. Pero ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto».

Incertidumbre

«La verdad que soy una persona que no miro mucho el tema de las redes sociales. Es verdad que me lo han comentado un par de amigos (la no renovación del Barcelona). Ahora mismo es secundario, ya que estoy muy concentrado en mantener la portería a cero con la selección. Intentaré mantener el nivel que estoy dando. Me veo para jugar un Europeo sub-21 (respecto a si se ve en Primera)».

Futuro

«Comparto la tranquilidad con Santi. Ahora mismo no solamente intento hacer un buen Europeo para mí, ni mucho menos, solamente intento hacer un buen campeonato para mi equipo, que es la selección, dando lo mejor de mí».