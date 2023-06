La oferta irrechazable que tiene Laporta para vender el nombre del Barça en Qatar

Los problemas financieros del Barça son ya conocidos por todos y es por eso que el club está en búsqueda activa de todas las fórmulas posibles por aumentar sus ingresos. Uno de esas vías tuvo que ver con la visita de hace unas semanas de Joan Laporta a Qatar junto a dos pesos pesado de la estructura del club: Xavi Puig, directivo responsable del fútbol femenino; y Joan Soler, directivo responsable del fútbol formativo. De esa visita y diversas reuniones se trajo una oferta irrechazable para vender el nombre del Barça.

De entre los contactos institucionales que mantuvo Laporta y su equipo allí en Qatar, uno de ellos se movió en torno a la posibilidad de gestar un nuevo equipo en la Qatar Stars League que posea el nombre del FC Barcelona. Se trataría del primer club de la competición qatarí que posee un nombre de otro equipo y por lo que están dispuestos a poner una oferta realmente mareante encima de la mesa.

La dificultades económicas del Barça son notorias y mantiene, pese a las bajas de peso de Sergio Busquets y Jordi Alba, un grave problema de masa salarial con respecto al límite salarial que impone La Liga. Ni las concesiones y ayudas de la patronal, rebajando las penalizaciones a clubes con el límite salarial sobrepasado, son suficientes para que el conjunto culé acuda al mercado con normalidad.

Es por esto por lo que esta propuesta millonaria gana notoriedad en Can Barça. Según el programa Tot Costa de Catalunya Radio, la propuesta millonaria para ceder el nombre a un equipo de la Qatar Stars League sería por valor de 100 millones anuales, una cuantía importantísima y que actuaría como palanca para los intereses blaugrana, facilitando la configuración de la nueva plantilla que está por definir Xavi Hernández.

Cabe destacar que, según los estatus del conjunto culé, actualmente no podrían llevar a cabo tal operación porque no permiten que se ceda el nombre del club para la construcción de un nuevo conjunto en otra competición. Sin embargo, no sería la primera vez que se reescriben los estatutos y se modifican para acogerse a oportunidades de este calado, en este caso por una cuestión meramente económica que aliviaría la situación financiera.

Pese a que la propuesta se encuentra en estos momentos aún en fase inicial, no sería la primera vez que se plantea esta posibilidad, ya en el pasado ya se rumoreó y planteó la posibilidad de crear un club en la MLS que llevara el nombre del Barça, aunque en aquella ocasión aquello quedó en nada y no se concretó ninguna operación.

De esa visita de Laporta, Puig y Soler también ha trascendido la posibilidad de organizar un amistoso del primer equipo femenino del Barça, de gran éxito tras conseguir la Champions League esta temporada, y otro conjunto de féminas, en el que se especula que el Chelsea podría ser su rival, movimiento que también dejaría un pellizco en las arcas culés.