Recta final en la renovación de Xavi por el Barça

La renovación de Xavi Hernández no debía suponer ningún tipo de problema ni para el entrenador ni para el Barça. Ambos están de acuerdo en la necesidad de una ampliación del contrato del técnico así como de una mejora de sus condiciones, las de él y las de su cuerpo técnico, petición expresa del egarense que no encontró demasiados reparos. Xavi pedía prácticamente que le doblaran el sueldo y el club los acepta, pero todavía no se han sentado a cerrar el acuerdo pese a que el entrenador esperara que su anuncio llegara antes del 30 de junio, como mucho antes de la vuelta al trabajo.

Lo primero que decidió Xavi fue ponerse a la cola en la hoja de ruta del club. El entrenador entiende que su renovación no es urgente, que está todo en orden y que no habrá malentendidos siempre que se cumpla con la mejora de contrato que entienden se han ganado tras ganar la Supercopa y la Liga. Piensa que donde deben estar todos los esfuerzos ahora mismo es en cerrar los acuerdos pertinentes, tanto de salida como de entrada.

Ya han logrado anunciar y cerrar el fichaje de Ilkay Gündogan y en las próximas horas se debe también anunciar el de Iñigo Martínez, también libre procedente del Athletic. Además se deben terminar de cerrar renovaciones importantes y de peso como son las de Ousmane Dembélé o Alejandro Balde, así como el joven Lamine Yamal, el único en deslumbrar de La Masía.

Xavi es consciente de la situación actual con el límite salarial, el fair play financiero aún no ha llegado y al Barça le está costando cerrar operaciones para aliviarlo mientras sigue reforzándose. No sólo con los futbolistas que tras esta temporada podrían hacer las maletas, que no encajen, sino también todos los que regresan a Can Barça tras sus respectivas cesiones desde Trincao a Sergiño Dest pasando por Samuel Umtiti o Clément Lenglet.

En cualquier caso, Xavi esperaba que los tiempos del club fueran más certeros, más veloces, y que para antes del 30 de junio su renovación estuviera pactada y anunciada para comenzar el trabajo sin preocupaciones al respecto. De hecho, pese a ponerse a la cola en movimientos de importancia y urgencia, quiere que antes de la vuelta al trabajo el próximo 10 de julio su renovación esté lista.

De hecho, la prioridad de Xavi que ha sido siempre la del pivote que deja huérfano Busquets sigue todavía sin reemplazo. Hasta que no logren atarlo, donde ha ganado enteros un Marcelo Brozovic que está siendo seducido por Arabia Saudí, el entrenador no tendrá ni a su ansiado centrocampista de corte y tampoco su ampliación y mejora de contrato.

12 millones para él y su cuerpo técnico

Xavi Hernández ha solicitado al Barça un salario de 12 millones de euros netos por temporada de cara a la próxima temporada, como parte de las negociaciones para renovar su contrato. Esta cifra incluiría tanto su compensación personal como la de su equipo de trabajo. En total, el entrenador estaría pidiendo alrededor de 30 millones de euros brutos para extender su vinculación con el club.

De los 12 millones de euros, se estipula que ocho millones serían para Xavi como ingreso neto, mientras que los restantes cuatro millones se destinarían al personal de su staff técnico. Esta cantidad representaría el doble de lo que Xavi estaba recibiendo anteriormente, lo cual implica un aumento sustancial en su emolumentos. Esto se produce después de haber logrado ganar el título de Liga esta temporada.