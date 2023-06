Oficial: el Barça ficha a Gündogan

Ya es oficial. Ilkay Gündogan jugará en el Barcelona la próxima temporada. El club catalán ha anunciado la llegada del centrocampista germano ha firmado su contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, con opción a otra y tendrá una cláusula de 400 millones de euros. El campeón de Europa con el Manchester City se convierte en el primer refuerzo del equipo de Xavi para esta campaña.

Gündogan llega libre puesto que terminaba contrato con el Manchester City el próximo 30 de junio. El alemán aterriza en el conjunto azulgrana con el objetivos de hacer olvidar a Sergio Busquets, que ha puesto punto y final a su etapa en el Barça para emprender una nueva aventura en el Inter de Miami junto a Leo Messi. Además, el ex del Manchester City cobrará menos que en el club inglés.

Hace unos días saltaron todas las alarmas después de que la entidad citizen promocionara la camiseta de la próxima campaña con Ilkay Gündogan como imagen. Justo cuando parecía que el Barça ya tenía un acuerdo con el germano para convertirse en el primer refuerzo del curso 2023-24, la cuenta oficial del Manchester City en español lo hacía saltar todo por los aires.

Pero finalmente no ha sido así y el Barcelona ha anunciado este lunes la llegada del alemán para las dos próximas temporadas. De esta manera, el club presidido por Joan Laporta que cuenta con dificultades económicas para fichar se ha hecho con una de las grandes gangas que había en el mercado de fichajes.

Gündogan ha sido clave en el City de Guardiola para la consecución tanto de la Premier League como de la Champions League firmando un total de 11 goles y 7 asistencias en 51 partidos. El campeón de Inglaterra trató de renovarle pero el ex del Dortmund decidió no aceptar la ofertar para emprender un nuevo camino en la Liga de la mano del Barcelona, vigente campeón de España.

Gündoğan, culé para las próximas dos temporadas, más una opcional ¡BIENVENIDO! ❤💙 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 26, 2023

«Era el Barcelona o nada»

Tras anunciarse su fichaje por el Barça, Gündogan publicó una extensa carta en The Players Tribune despidiéndose del City en la que dejaba claro que sólo saldría si era al conjunto azulgrana: «Si me iba a ir, solo había un club en el mundo donde tenía sentido ir. Era el Barcelona o nada. Desde que era un niño pequeño, soñaba con llevar esa camiseta algún día».

«Confío en que me quedan algunos años más al más alto nivel, y sólo quiero ayudar a que el Barcelona vuelva a estar donde se merece. Será un reencuentro con mi viejo amigo Lewa, y estoy emocionado de jugar con otro entrenador a quien admiro desde hace mucho tiempo. Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto, parecía muy natural. Veo muchas similitudes entre nosotros como futbolistas y en la forma en la que vemos el juego», comentó el nuevo jugador del Barça.

El centrocampista es consciente de la presión que va a tener en esta nueva etapa pero asegura que le gusta el reto: «Sé que va a haber mucha presión en el Barcelona. Pero me encanta la presión. Me encanta salir de mi zona de confort. No buscaba un aterrizaje fácil. Estaba buscando un nuevo desafío. De eso se trata este próximo capítulo». En última instancia dejó claro que está deseando debutar ya con su nuevo club: «No veo la hora de jugar con la camiseta del Barcelona».