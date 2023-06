¿Ha roto Gündogan su acuerdo con el Barça? La imagen que desata todas las dudas

El Manchester City ha puesto la operación de Ilkay Gündogan por el Barcelona patas arriba. Cuando parecía que el club azulgrana ya tenía hecho el fichaje del futbolista alemán, ha llegado la cuenta española en Twitter del equipo inglés y ha publicado una imagen del ex del Borussia Dortmund con la camiseta del próximo año.

«¡Vaya camiseta!» y acompañado de un emoticono publicaba la cuenta española del Manchester City en redes sociales. En los últimos días parecía que el Barcelona tenía el fichaje de Gündogan cerrado y sólo a la espera del anuncio oficial, pero esta publicación ha despertado un sinfín de rumores. Teóricamente, el capitán del equipo de Guardiola había firmado por tres temporadas (2+1), pero todo podría haberse roto.

No obstante, poco después de haberse publicado esta imagen, el Manchester City borró la publicación para despertar más todavía la rumorología en torno al fichaje del alemán por el Barcelona. Ahora está por ver si el conjunto azulgrana anuncia en las próximas horas el fichaje de Gündogan para contrarrestar de esta forma la publicación del club inglés y presentar de esta manera su primera adquisición de cara a la temporada 2023/2024.

De hecho, el Manchester City parecía haberse reforzado tras la más que posible del propio Gündogan. En los últimos días se informaba desde Inglaterra que Pep Guardiola ya tenía sustituto y ese era el de Mateo Kovacic. Pese a no haberse hecho nada oficial (ni la salida del alemán ni la llegada del croata al Etihad Stadium) todo ello cobra una mayor dimensión de incertidumbre. En los próximos días parece que se esclarecerá todo, pero por el momento la no oficialidad de estas operaciones dejan en el aire una compleja situación, especialmente para un Barcelona que parecía contar ya con la contratación del ex futbolista del Borussia Dortmund.