Pep Guardiola consiguió algo histórico este fin de semana con el Manchester City. Levantó la primera Champions League de la historia del club y la tercera de su carrera deportiva. El ansiado objetivo, por fin logrado por los skyblues. Por si esto fuera poco, el conjunto citizen igualó el triplete de Sir Alex Ferguson con el Manchester United en 1999, pero ahora el técnico español podría estar disfrutando de sus últimos años como técnico en Inglaterra.

Y es que el Manchester City lo ha ganado todo bajo el mandato de Pep Guardiola. Al técnico español le quedaba solo levantar la Champions League después de haber acumulado fracasos durante estos siete años desde que llegó a al banquillo del Etihad, pero ha sido en este 2023 cuando ha podido lograr el gran objetivo marcado por Emiratos Árabes desde su llegada.

Con un palmarés histórico, Pep Guardiola dirá adiós al Manchester City en 2025. Momento en el que finalice su contrato, después de nueve años al mando de la nave skyblue. Desde Inglaterra informan que el técnico español no renovará su contrato y dirá adiós tras nueve años de éxitos. Pero para eso todavía quedan dos años más que le quedan de contrato y donde tratará de sumar alguna Champions o Premier League más.

Según informa The Guardian, Guardiola lo tiene claro: después de nueve años abandonará el Manchester City para embarcarse en una nueva aventura: «El técnico español tiene la firme intención de dejar el Manchester City dentro de dos años, cuando expire su contrato. El técnico tiene prácticamente decidido que se marchará en verano de 2025 y pondrá fin a su mandato tras nueve años». Pero este no es el único medio de comunicación que se hace eco del futuro del español. «No tiene intención de abandonar el club este verano», añade The Times.

Otras salidas

Pero Guardiola no será el único que podría salir del Manchester City. De hecho, algunos futbolistas podrían hacerlo este mismo verano. Dos futbolistas que se encuentran en el radar del Barcelona podrían hacer las maletas y tomar nuevos caminos después de levantar la Champions League. Primero fue el capitán Gündogan quien dejó su futuro en el aire:»Todavía no lo sé al 100%. Por supuesto, hay conversaciones en segundo plano. Pero al final quería concentrarme en las dos finales y prepararme lo mejor posible. Por supuesto, ahora tengo que tratar el tema. Eso tendrá lugar en los próximos días».

Bernardo Silva es otro de los que podría salir este verano. Después de proclamarse campeón de la Champions, el portugués atendió a los medios d comunicación, pero dejó también todo en el aire: «Honestamente, no sé si el de hoy es el último partido que he jugado con el Manchester City. Veremos qué va a pasar en las próximas semanas y en los próximos meses. Ahora hay que celebrar y disfrutar la Champions League, hemos hecho algo especial».