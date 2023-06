Pep Guardiola: «La clave de mi éxito es haber tenido antes a Messi y ahora a Haaland»

Pep Guardiola habló antes de la disputa de la final de la Champions League 2022-2023, en la que el Manchester City buscará su ansiado primer entorchado europeo ante el Inter de Milán. El técnico catalán quiso poner tranquilidad en torno al favoritismo de su equipo frente a los italianos en el duelo de Estambul y dijo cuál era la clave de su éxito.

Obsesión o sueño

«Es absolutamente un sueño. Para alcanzar las cosas hay que tener obsesión, deseo, ganas. Es un sueño, pero la obsesión también es positiva. Vamos a tratar de lograrlo».

Favoritismo del City

«Es un partido especial, sólo hace falta ver cuánta gente hay en la sala. No puedo controlar el favoritismo, hay que centrarse en lo que tenemos que hacer. He visto todos los partidos del Inter cuanto he podido. Lo que pasó antes da igual. El Inter tiene más historia. No importa el favorito, lo que ocurre es lo que importa mañana. El que gane será favorito».

Optimismo

«Es un día para celebrar para los aficionados de Inter, de City. Hay que estar contentos por estar aquí. Lo que pasó en el pasado no importa. Este torneo es increíble. Vamos a apoyar el juego e intentar disfrutar».

Cómo frenar al Inter

«Muchísimas cosas. Es un equipo no sólo habituado a defender. Hay una teoría de que los italianos saben defender bien. Con 0-0 no se ponen nerviosos. Pero tienen buena salida con Onana, Bastoni… y tienen capacidad para contactar con Lautaro y Lukaku. La aguantan bien, si haces mano a mano te destruyen. Intentaremos defenderles lo mejor posible».

El hombre récord

«No estoy aquí para comentar el promedio de goles de Haaland. Si tienes dudas sobre su promedio, debes ser el único. Mañana estará preparado para ganar la Champions».

Experiencia

«La clave de mi éxito es tener buenos jugadores. En el pasado, Messi. Ahora, Haaland. No estoy bromeando, es la verdad. Lo mejor se saca haciéndoles sentir que solos no pueden hacerlo, deben jugar como equipo».

La final perdida

«Es un partido diferente, distintos jugadores, el torneo es diferente. Hace dos años planeamos hacer un buen partido, pero no nos salió bien. Mañana tenemos un plan, una idea. Si sale bien, será que hemos acertado. Sé que los jugadores lo darán todo respetando al rival».

Dos puntas enfrente

«Claro que cambia de enfrentarse a uno o dos delanteros. Nuestra salida y las transiciones tienen que ser distintas. El juego de ataque, también. De Lautaro poco más tengo que decir. Es campeón del mundo, sostiene bien el balón, juega bien. Los dos estamos en la final de la Champions, algo hacemos bien».

Equilibrio

«Seguir el plan nos da estabilidad. El plan de juego nos ayuda en ciertos momentos. A nivel de seguridad es importante saber qué hacer en una final, pero luego los partidos se convierten en una locura. Si el partido va mal, tendremos que poner a 7 delanteros y si va mal, meteremos más defensas. Hay momentos en que no hay táctica. Hay que estar estables y tener el control. El Inter defiende bien. Igual lo más importante es pensar que vamos perdiendo porque los equipos italianos, con 0-0, a veces, piensan que van ganando».

Peligro

André Onana es un portero excepcional en la manera de construir el juego, Bastoni tiene calidad para conectar con los delanteros… Tenemos que intentar defender lo mejor posible con estas conexiones y, sobre todo, atacar con la pelota. Es difícil atacar contra cinco defensas y tres centrocampistas, pero vamos a tratar de encontrar una solución.