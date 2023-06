El Manchester City va imparable hacia el triplete al llevarse la FA Cup ante el United

El Manchester City sigue optando al triplete después de llevarse la final de la FA Cup ante el Manchester United. En el derbi disputado en Wembley, los de Pep Guardiola plasmaron su superioridad y se llevaron el triunfo gracias a un doblete de Ilkay Gundogan, que continúa en modo estelar y goleador. El centrocampista alemán marcó de nuevo la diferencia y lo hizo desde el comienzo, puesto que marcó el gol más rápido en la historia de las finales de la competición más longeva del mundo, a los 13 segundos.

El equipo skyblue se llevó la victoria por 2-1, en un encuentro en el que volvieron a reflejar que, hoy por hoy, están varios escalones por encima del resto de la Premier. Aunque en esta ocasión colaboraron para el triunfo tanto Lindelof como David de Gea. El defensa se durmió en el primero, mientras que el español reaccionó tarde en el segundo.

Gundogan hacía el saque inicial y finalizaba la primera jugada del encuentro con gol. Sacó directamente hacia Ederson, que jugó el balón en largo y, tras una prolongación de Haaland, se dormía Lindelof ante De Bruyne, permitiendo que el balón llegase al alemán. No se lo pensaba y se sacaba un zapatazo que pillaba adelantado a De Gea, que no pudo hacer nada.

Lograba empatar desde el punto de penalti el United. Wan-Bissaka cabeceaba un balón en el área que tocaba en la mano despegada de Grealish. El VAR lo revisaba, el colegiado señalaba la mano y Bruno Fernandes empataba desde los 11 metros. No perdonaba el portugués, metiendo de nuevo a los red devils en la final.

Se llegaba con empate al descanso y ya en la reanudación no tardaría Gundogan, de nuevo, en desequilibrarla. De Bruyne ponía un centro desde la esquina al balcón del área, donde la pegaba no muy bien el alemán, pero le servía para hacer el segundo. El balón raso llegó tras botar varias veces rumbo a la portería, pero le costó verlo a De Gea, que se lanzó a destiempo y no pudo pararlo.

El tanto fue definitivo para las aspiraciones de los citizen. Le faltó capacidad de reacción a un débil United, que tenía la oportunidad de firmar un doblete de Copas, tras la consecución de la Copa de la Liga. Por parte del City, es su séptimo título de la FA Cup, el segundo en la era Guardiola, lo que les permite quedarse a un paso del triplete, que llegará si se imponen el próximo sábado al Inter de Milán en Champions.