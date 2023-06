Guardiola: «Que el Madrid no se confíe que sólo estamos a 13 de ellos»

Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación después de darle al Manchester City la primera Champions League de su historia. El técnico español, por su parte, logró la tercera Orejona de su carrera deportiva y se mostró realmente contento y emocionado después de este gran hito para la entidad inglesa.

Sensaciones

«Hace tanto de las otras Champions que ya no sé ni lo que sentí. Hacerlo con el Barça es… pero aquí me han tratado como un hijo. Estamos muy contentos y felicitar al Inter. Esta competición es una moneda al aire. Podríamos haber ido a la prórroga… ha sido el partido que me esperaba. La primera parte nos ha costado, pero estamos muy contentos».

Rodri

«He aprendido de las demás finales de Champions que en el descanso no meto broncas. Yo entiendo lo que sufren. No había nadie que la quisieran ganar más que los jugadores. A Rodri le he dicho que se relaje. Es el mejor medio de Europa con diferencia, Le he dicho: ‘párate y no te aceleres tanto, lee donde esta el hombre libre y la segunda parte lo ha hecho muy bien».

Stones

«Stones lo hizo muy bien, lleva un año extraordinario. Bernardo, qué jugador… En general hemos estado no a nuestro nivel, pero por la dificultad de la Champions. El año que viene si llegamos lejos estaremos más relajados».

Real Madrid

«La sensación es de que el trabajo ya está hecho. No nos queda nada por ganar, pero después de tres semanas de vacaciones volveremos. Que el Madrid no se confíe porque estamos a 13 de ellos».