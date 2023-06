Guardiola no vio la final de la Liga de Naciones pero pide que se glorifique a Luis Enrique

Pep Guardiola reconoció que no vio la final de la Nations League, pero aún así quiso tener un recuerdo para el ex seleccionador Luis Enrique, uno de sus alumnos más aventajados. El técnico del Manchester City dijo que no se había alabado lo suficiente el trabajo del asturiano pese a que el capitán Jordi Alba, el MVP Rodri Hernández, el presidente Luis Rubiales y otros integrantes de la selección sí se acordaron del Lucho.

«Felicitar a la selección, por supuesto, porque ganar un torneo siempre es muy difícil. He leído y no se recordará a Luis Enrique, que fue quien les llevó a esta semifinal. Eché de menos algún comentario sobre él. Muchas felicidades al fútbol español por ganar un torneo tan importante», dijo Guardiola en un comentario bastante tendencioso teniendo en cuenta que sí hubo integrantes que se acordaron de Luis Enrique.

«Luis Enrique y cuerpo técnico nos trajo hasta aquí y hay que agradecérselo. Luis de la Fuente lo ha rematado. Esto es de todos los españoles», dijo Rubiales sobre el éxito sin ir más lejos.

Y todo ello, pese a que más de la mitad de los convocados para el torneo no entraron en los planes de un Luis Enrique que se ha visto sobrepasado por Luis de la Fuente. El técnico riojano, en su primer gran torneo con España, ha resultado campeón de la Liga de Naciones superando primero a Italia y posteriormente a Croacia.

Precisamente en este torneo, Luis Enrique cosechó su mayor éxito alcanzando la final de la Liga de Naciones en 2021, al mismo tiempo que fue semifinalista de la Eurocopa. La salida del técnico asturiano del combinado nacional se precipitó tras caer eliminados de manera sorprendente frente a Marruecos en los octavos de final del pasado Mundial de Qatar.

Guardiola ha querido sacar la cara por el trabajo de un Luis Enrique que sí fue reconocido por los jugadores más representativos de España. Quizá al técnico del City no le haya sentado del todo bien que De la Fuente haya encontrado el éxito de manera tan rápida con una selección que ya suma cinco títulos en su historia.