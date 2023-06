Gündogan tampoco se fía del Barça: cláusula liberatoria si no le inscriben

Ilkay Gündogan, a falta de la firma en el respectivo contrato y la oficialidad del mismo, será jugador del Barça las próximas dos temporadas, incluso una tercera, aunque esta es opcional. El alemán aceptó unirse al proyecto de Xavi Hernández pese a que este contempla unos emolumentos muy inferiores a los que ofreció en su última oferta de renovación el Manchester City. No es lo único que acepta el mediocentro, que también exigió que su contrato gozara de una cláusula liberatoria.

Uno de los motivos por el cuál no se ha acelerado esta operación pese a la buena sintonía de Gündogan por llegar a Barcelona ha sido el aspecto de fiabilidad del club blaugrana, muy dañado aún por los problemas de fair play financiero de la entidad, que tiene aún sobrepasado el límite salarial y sigue en gestiones por ampliarlo o reducir el gasto.

Es por esto por lo que Gündogan, pese a las garantías que asegura el Barça de que podrá inscribirlo sin complicaciones, el alemán es consciente tanto de los problemas que tuvo el club para la inscripción de Jules Koundé, que no fue inscrito una vez. comenzando la competición, o el caso de Gavi, que pese a que pactó su renovación no pudo ser inscrito como jugador del primer equipo. Todo esto genera dudas no sólo al alemán, sino a todos los jugadores que está tanteando el Barça.

Gündogan ha pedido expresamente al Barça que en su contrato se contemple esta posibilidad, que las garantías verbales del club, sean también escritas. El jugador ha pedido que para firmar su contrato, debe aparecer en él una cláusula liberatoria en el caso de que el club no sea capaz de inscribir su ficha para el primer partido liguero de los culés. El alemán no quiere vivir un caso Koundé, que no pudo debutar hasta bien entrada la temporada y sólo fue inscrito porque la Junta Directiva de Joan Laporta avaló su inscripción con su propio capital.

La primera jornada de Liga está fijada para el fin de semana del 13 de agosto, fecha límite que ha impuesto Gündogan para que esté inscrito ante La Liga. Desde el club, según Mundo Deportivo, se insiste al jugador en que no habrá ningún tipo de problemas para que sea inscrito y que el 1 de julio, momento en el que será libre y podrá firmar su contrato, ya podrá ser inscrito ante la patronal.

El no fichaje de Leo Messi y el capital y movimientos reservados para una hipotética llegada de éste serán las maniobras que usará el Barça para poder inscribir a Gündogan a principios de julio pese que, por el momento, el club todavía no ha subsanado su problema con el límite salarial. Los recortes en diferenres áreas han sido cuantiosos y ya se han dado salidas de peso salarial como las de Jordi Alba y Sergio Busquets, pero esto no ha impedido que se mantengan las restricciones a la hora de poder inscribir jugadores ante La Liga, para detrimento del Barça.