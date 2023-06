El Barça más independentista: llena de esteladas la celebración de sus títulos

Que el Barcelona ha realizado una gran temporada en todas sus secciones es una realidad infranqueable. El club catalán ha conseguido, como ellos mismos han catalogado, un ‘Sextete’ por haber ganado las ligas en fútbol masculino y femenino, en hockey, en baloncesto, en balonmano y en fútbol sala. En la celebración de este hito en redes sociales, el club ha aprovechado además para hacer su particular reivindicación política.

Y es que el Barcelona publicó este fin de semana una imagen en redes sociales donde presumía de este ‘Sextete’ en todas sus secciones. Unas secciones que, por cierto, sufrirán duros recortes por la delicada situación económica que atraviesa el club. En dicha publicación resaltaba por encima incluso de los protagonistas (Busquets, Alexia Putellas o Gonzalo Pérez de Vargas) la gran cantidad de esteladas. La próxima temporada tratarán de repetir esta difícil gesta con un gran recorte salarial en todos y cada uno de sus equipos y donde ya han rescindido el contrato a uno de sus activos más importantes como lo es Mirotic.

El Barcelona siempre se ha considerado «Más que un club» y prueba de ello son los mensajes políticos que hacen a través de sus redes sociales u otros canales del club. No solo son una organización deportiva, sino que también utilizan a su gran masa social para llevar a cabo reivindicaciones políticas. En esta imagen donde aparece la palabra ‘Sextete’ y los seis capitanes destacan un total de cuatro banderas esteladas que representan el independentismo catalán. Además, el club catalán olvida por completo el país del que vienen (España) y no aparece ninguna bandera nacional.

Con este tipo de mensajes, el Barcelona se dirige única y exclusivamente a su público independentista sin tener en cuenta que el Barcelona no es solo ese sector, sino que cuenta con una amplia masa social que traspasa fronteras, ya no a nivel regional, sino estatal e, incluso, internacional. De hecho, el club cuenta con muchos más aficionados no independentistas por todo el mundo que fervientes aficionados del separatismo catalán. El conjunto azulgrana vuelve a llevar a cabo reivindicaciones políticas utilizando la celebración de los títulos de sus secciones. El independentismo catalán vuelve a escena y el club azulgrana se decanta claramente.