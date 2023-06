Tuchel podría hacerle un favor al Barcelona con De Jong

La mala situación económica del Barcelona es conocida por todos. El club azulgrana sigue atravesando por un delicado momento a nivel financiero y muestra de ello es el hecho de no haber podido todavía anunciar oficialmente los fichajes de Iñigo Martínez e Ilkay Gündogan. Ahora, aparece Tomas Tuchel como el posible Robin Hood (salvador) en ‘can Barça’.

Y es que Frenkie De Jong es, probablemente, uno de los jugadores con mayor cartel en el mercado. Por su edad, por su fútbol y por su importancia dentro del equipo, el holandés es el jugador que más dinero podría dejar en las arcas del Barcelona. El año pasado ya estuvo muy cerca de salir dirección Old Trafford, pero el ex del Ajax se negó categóricamente a jugar en el Manchester United.

Ahora, Xavi Hernández se ha convertido en el fiel defensor y valedor del futbolista holandés. De hecho, la marcha de Busquets se le antoja como un momento clave dentro del equipo al coger todos y cada uno de los galones en el centro del campo junto a Pedri y Gavi. El técnico español ha manifestado en varias ocasiones la importancia de De Jong para el equipo considerándolo como ‘intocable’, pero una salida podría solventar la malísima situación por la que atraviesa el Barcelona.

Según informan desde Alemania, el diario Bild cuenta que Tomas Tuchel, actual entrenador del Bayern de Munich habría puesto sus ojos en Frenkie de Jong para reforzar la medular. No sólo no permitiría la salida de Kimmich, sino que estaría tratando de convencer al holandés para que se una a las filas del campeón del país germano. Y es que el club bávaro podría tomarse su particular revancha después de ver como el año pasado sufrió la pérdida de Robert Lewandowski y este año el tanteo de Kimmich. La relación entre ambas directivas no es buena por estos motivos y, por el momento no habrían tenido ningún contacto.

Ya le tanteó para el Chelsea

Tomas Tuchel ha sido siempre un enamorado de Frenkie De Jong. El técnico alemán, cuando ocupaba el banquillo de Stamford Bridge, ya trató de convencerle para jugar con la camiseta del Chelsea, pero finalmente no ocurrió. Ahora cuenta con una nueva oportunidad y podría encontrarse de una vez por todas. No obstante, no parece sencillo ya que Xavi le considera un pilar fundamental en su equipo.