El gran atasco del Barcelona

El Barcelona vuelve a encontrarse en un mercado de fichajes complicado. El del año pasado parecía imposible de repetir. Palancas y más palancas y un ejercicio de ingeniería financiera al dedillo con el objetivo de dar a Xavi Hernández el equipo más competitivo posible. Ahora, este año parece que va a ser muy parecido al anterior y todo es debido a un atasco en las salidas que puede provocar más de un problema a la directiva culé.

Y es que el conjunto azulgrana tiene excedido (y por mucho) el límite salarial. Ni con la salida de Busquets, Piqué, Jordi Alba y la venta de Griezmann el pasado año, el club ha conseguido estar en los límites marcados por la Liga. Por ello, el Barcelona debe seguir vendiendo, pero los jugadores que están en venta no están por la labor de continuar.

Uno de ellos es Ansu Fati. El extremo español se convirtió en una de las promesas del fútbol mundial, pero sus operaciones de rodilla le han colocado el cartel de «transferible. No obstante, Jorge Mendes, su representante, declaró recientemente que no iba a salir del Barcelona y que iba a luchar por un puesto la próxima temporada. Blanco y en botella. Otro de los futbolistas que podría salir es Ferran Torres, que fue fichado hace dos temporadas por unos 50 millones de euros, pero su precio de salida no se acercaría a esas cantidades. El español parece que se mantiene en sus trece de seguir en la Ciudad Condal.

Hasta ahí los dos jugadores que más dificultades está encontrando para dar salida. Luego hay otros futbolistas que tienen un cartel mucho mayor, como Frenkie De Jong, pero que su salida parece imposible por la decisión de un Xavi Hernández que le ha declarado «intocable». El holandés estuvo en la rampa de salida el pasado verano, pero este se mantuvo fuerte. Este año podría dejar una gran cantidad de dinero en las arcas culés para salvar la situación, pero el entrenador español no quiere escuchar la palabra «venta» con el ex del Ajax.

Más intransferibles

Otros jugadores como Koundé, Gavi o Araujo son los que más cartel tienen. De hecho, los dos últimos estaban en peligro de venta por la imposibilidad de inscribirles antes del 3o de junio. En el caso del español, el Barcelona le inscribió hace una semana en la Liga con ficha del primer equipo por lo que seguirá vistiendo la camiseta del Barça. Respecto a los dos centrales, son los que también podrían dejar más rédito económico en el club, pero Xavi los considera intransferibles y su salida es prácticamente imposible.

Este atasco en la salida de los jugadores está dificultando seriamente la oficialización de otros fichajes como el de Iñigo Martínez. Gündogan, por fortuna, se ha hecho oficial en la mañana de este lunes, pero el club está teniendo grandes dificultades para inscribir a los nuevos fichajes. Y todo ello pasa por dar salida a algunos futbolistas.