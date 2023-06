Laporta confirma su reconciliación con Tebas: «Hemos tendido puentes»

La relación entre Joan Laporta y Javier Tebas viene sufriendo numerosos puntos de fricción en los últimos meses. El caso Negreira, el acuerdo de CVC o la delicada situación financiera del club azulgrana ha avivado la tensión entre los dos directivos españoles. No obstante, el presidente del Barcelona reconoció en la noche de este jueves el compadreo con el jefe de la patronal, además de «haber tendido puentes».

Y es que se puede decir que Laporta y Tebas se han ido lanzando numerosos dardos en los últimos meses. Uno de los puntos calientes con los que comenzó la tensión fue el acuerdo que firmó la Liga en 2021 -ilegal, por cierto- por el cual se cedían al fondo de inversión en torno al 11% de los derechos de televisión de la competición para los próximos 50 años, a cambio de 1.994 millones de euros, que irían a parar a 39 de los 42 equipos que conforman la Primera y Segunda División, con el voto en contra del Real Madrid, Barcelona y Athletic Club.

Luego, allá por el mes de abril y con el caso Negreira, Javier Tebas atacaba duramente a Joan Laporta por no haber aclarado nada en su comparecencia pública respecto al caso Negreria: «No ha aclarado nada, no ha convencido a nadie, ha dicho lo mismo que en la rueda de prensa del otro día. Es incomprensible que se hayan realizado esos pagos durante tantos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros».

Pero estos dos temas no han sido los únicos que han levantado ampollas entre estos dos dirigentes. El Barcelona atraviesa una malísima situación financiera y Javier Tebas se ha encargado de pararle los pies en los últimos meses en materia de fichajes e inscripciones. Uno de ellos fue con Leo Messi. No obstante, esta semana, el presidente de la patronal cambió las normas de la Liga para ayudar al Barcelona (y otros tantos equipos españoles) en este mercado de fichajes. Así lo confirmaba Laporta en su entrevista en TV3 este jueves: «Hemos tendido puentes. Estoy contento de haber podido hablar con él y poner todos los temas encima de la mesa. En el Barça no podemos tener un enfrentamiento permanente con las instituciones».

Golpe de realidad a Tebas

Pese a que Laporta y Tebas han «tendido puentes», el presidente del Barcelona pone en su sitio al máximo mandatario de la Liga por su elevado sueldo y por las amenazas que recibieron los clubes si no aceptaban el ilegal acuerdo con CVC. «El caso Negreira lo ligo con que no hemos firmado con CVC, afortunadamente, porque hipotecaba al Barça por 50 años. Es un fondo que se ha quedado el 10,95 por ciento de los derechos de televisión de los clubs. No dejaba de ser un préstamo. No veíamos que fuera una operación que nos pudiera interesar», comienza.

Pero Laporta lanza una dura advertencia en torno a las amenazas recibidas por Javier Tebas: «Una de las condiciones era que Tebas se quedaba, primero por 15 años y luego por ocho. Su salario dobla el de presidentes de bancos. Se nos decía que si hacíamos esta operación nos daría fair play, el 15%. Nos decía que si no firmábamos no podríamos fichar o nos lo pondrían más difícil. Esto está en los juzgados. Dijimos que no y nos pusieron la cruz».