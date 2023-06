El Barça pone en el mercado a los protegidos de Luis Enrique

Eric García llegó a ser un fijo tanto en los planes del Barça como en la España de Luis Enrique. Tuvo un pico de rendimiento alto, sobre todo a nivel de posesión, ya que se le recuerda un goteo de errores intermitentes. Ya sin el asturiano en la Selección y con Xavi Hernández dejándole en un puesto residual esta temporada, su continuidad en la entidad blaugrana está en entredicho hasta tal punto que salida podría darse en las próximas semanas. Estar, está en la rampa de salida.

El Barça tiene cerrado el fichaje de Íñigo Martínez, que llegará una vez que finalice su contrato con el Athletic de Bilbao, libre y aceptando un contrato ajustándose a la situación culé. Con su llegada el cupo de centrales pasa a estar sobrecargado, con Araújo y Koundé como titularísimo, con Christensen como revelación y opciones de desplazar a alguno de los mencionados al lateral, y un Marcos Alonso que sumó muchos minutos como central izquierdo.

En ese contexto Eric ya aparecía a veces como quinto central, los minutos de los que ha gozado han sido para dar descanso a los titulares, como refresco, e incluso en el tramo final de la temporada Xavi probó con él en el pivote, dando también descanso o un Sergio Busquets que demandaba una pausa.

Todo esto, a lo que hay que sumar la llegada de Íñigo Martínez, deja ver que Eric García se queda sin sitio, sin un lugar donde sumar minutos y precisamente el Barça no está en una situación en la que se pueda permitir tener futbolistas en su plantilla que no sumen, que estén por estar, que no aporten.

El Barça ve con buenos ojos una salida para Eric García, preferiblemente un traspaso que permita ingresar algo por él. Tiene contrato actualmente hasta 2026 y está tasado, según Transfermarkt, en 10 millones de euros. Esa es la cuantía que apuntan desde As que pide el Barça para dejar ir al central y que el Inter de Milán anda al acecho, ya sea con pensamiento de un traspaso o incluso con la posibilidad de una cesión en la que, obviamente, los italianos tendrían que asumir la totalidad de su ficha.