Los números del Barça siguen sin salir y el club necesita ingresos de una forma y otra mientras busca la fórmula para seguir abaratando su actual estructura de club. Los recortes ya se han sucedido, no sólo en el fútbol –véase la salida de Mirotic en el básket–, con la marcha de Jordi Alba o Sergio Busquets, pero para recuperar la normalidad y encajar todo en el fair play financiero aún queda trabajo. Las palancas quedaron atrás y ahora el club busca ‘palancas’ nuevas.

Pese a que ya no son propiedad del Barcelona porque formalizó sus traspasos o los dejó ir, el club sí mantiene aún intereses por algunos jugadores que no están ya bajo contrato pero con los que sí pacto porcentajes ante una posible venta posterior que ahora pueden suponer un ingreso extra si lograran darse algunos traspaso, sumando un pico más que interesante para la actual situación culé.

El que mejor rédito puede dar es el caso de Philippe Coutinho, uno de los fichajes más caros de la historia blaugrana que se fue por la puerta de atrás. El brasileño no terminó de cuajar, enlazó cesiones y alguna lesión. El último préstamo al Aston Villa permitió venderlo y pese a no sacar gran rédito por el traspaso, sí se guardaron un 50% de una futura venta por él. Con Unai Emery su rendimiento y participación han caído y no es descabellado pensar en una venta.

No es tanto como la mitad de un futuro traspaso con Coutinho pero sí es interesante. Es Jean-Claire Todibo, actualmente en el Nice francés y que saldrá de la entidad gala con casi total seguridad. Los culés se guardaron un 20% de un futuro traspaso del central, que costó 8,5 en 2021 y el cuál vendieron por 7 más variables y este porcentaje. Hay clubes de primera línea en Europa interesados en él.

Dos canteranos culés que ya no figuran como parte del club, a los que el club les sacó un buen rédito en forma de traspaso y por los que además se guardó un porcentaje de una futura venta que ahora puede dejar algo de liquidez en las arcas para mejorar el límite salarial. Son los casos de Ferran Jutglà e Ilaix Moriba, por los que el club se guardó un 10% en ambos casos. La situación de estos es diferente. El delantero ha completado un gran año en el Brujas y ha sonado para algunos equipos como Lazio o Benfica, que pagarían por un traspaso y dejaría una décima parte en Barcelona. El mediocentro, tras dos años cedido en el Valencia, regresa al Leipzig que tiene que decidir qué hacer con él.

El último de esta lista, ya casi perdido del mapa culé, es Malcom Oliveira. El jugador ha completado un gran temporada en el Zenit, donde ha logrado 26 goles y nueve asistencias en 33 partidos en todas las competiciones, números que han llamado la atención de diversos equipos europeos. El Barça mantiene por él un 7,5% de una futura venta y podría dejar también un pico interesante en el Camp Nou.