Mirotic, un MVP repudiado por el Barça

Nikola Mirotic abandona el Barcelona por la puerta grande y en contra de su deseo. Normal que su gesto fuera taciturno cuando este martes levantó el título de la Liga Endesa en el WiZink Center. Lo hizo como MVP de la final, el cierre soñado a su etapa de cuatro años en el Barcelona, entidad que lo ha despachado sin contemplaciones por un única y poderosa razón: disfruta del contrato más elevado de todo el baloncesto europeo.

«Este ha sido mi último partido y la gente lo sabe. El club ha tomado esa decisión y no vamos a volver a eso. Sabía que si ganaba era mi último partido. Tocar ser feliz, estar agradecido y disfrutar. No sabéis la cantidad de mensajes de apoyo que he recibido», explicaba Mirotic ante la prensa nada más recibir el premio MVP de manos de su ex compañero Pau Gasol.

Pese a la candidatura al premio que también presentó Jan Vesely, los promedios de Mirotic en esta final dejaban poco espacio a la duda: 17,7 puntos, 6 rebotes, 59% en tiros de dos, 50% en triples y 92,3% en tiros libres para un 23,3 de valoración. Sin su concurso, habría sido imposible que el Barça barriera al Madrid por 3-0. Pero las cartas de su futuro ya estaban echadas dede hace semanas.

De hecho, el caso estalló justo un día antes del comienzo de la final liguera. Jugador y club finalizan su relación de muy mala manera y en el aire queda la duda de quién mintió: Mirotic dice que nunca le propusieron rebajarse el suelo para continuar y el Barça asegura que sí. Al final, la decisión de Laporta, que no ha presenciado en directo ni uno de los tres partidos de la final, fue cortar por lo sano y el capitán tendrá que buscarse un nuevo club este verano.

Sin su familia

Mirotic abandonó el WiZink Center con su cuarto título importante con el Barça -dos Ligas y dos Copas-, pero sin su familia, que prefirió esperarle en Barcelona. «Mi hijo mayor tiene ya 9 años y yo no quería que escuchase todo lo que escucha aquí su padre. Cuando eres tan pequeño seguramente no entiendes algo así y yo no quería que él viviese este momento a pesar de ganar, como ha ocurrido», explicó el balcánico, cuyo próximo destino todavía es una incógnita.