La Liga no tiene intención de anular ningún partido del fin de semana salvo los de Tenerife y Andorra

La Liga mantendrá la jornada en Primera y Segunda División de este fin de semana a pesar de la muerte de Jesús de Miguel. La AFE propuso la suspensión para rendir homenaje al futbolista fallecido del Tenerife, pero finalmente la competición dirigida por Javier Tebas y la Real Federación Española de Fútbol han decidido que el mejor homenaje que se puede hacer al futbolista es rendirle tributo en todos los campos del fútbol español. De esta manera, sólo se suspenderán los partidos de Tenerife y Andorra correspondientes a esta jornada.

España y el fútbol patrio siguen de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel después de sufrir una terrible entrada de Jesús Owono en los últimos minutos del Tenerife-Andorra de la Segunda División disputado el pasado lunes. El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el impacto del que no se pudo recuperar, confirmándose su muerte a las 08:00 horas del martes 3 de noviembre. En la jornada del miércoles fue trasladado a Madrid y este jueves será enterrado en Navahermosa, el pueblo de sus padres.

Fútbol y homenaje a Jesús de Miguel

Tras el fallecimiento, la AFE, asociación de futbolistas de la que era miembro Jesús de Miguel, pidió suspender toda la jornada de Primera y Segunda División esta jornada, pero finalmente habrá fútbol en España. Así lo confirmará este martes la Liga, que en la jornada del miércoles decidió junto a la RFEF que el mejor homenaje se realizará jugando.

«Es una petición de la AFE que han valorado la Liga y la RFEF. Llevan todo el día reunidos, y por supuesto desde que pasó la noticia tan desgraciada como la muerte de Jesús de Miguel. La idea es que sí haya fútbol, sí haya liga, salvo los dos partidos de Segunda División en la que están los dos equipos implicados», informó el periodista Isaac Fouto en El Partidazo de la Cope.

🚨 Informa @isaacfouto sobre el posible aplazamiento de la jornada de las competiciones del fútbol español ⚽️ LaLiga y la RFEF han valorado aplazar la jornada de Liga de este fin de semana en señal de duelo por Jesús de Miguel ➡️ La intención es que se disputen todos los partidos, salvo los ya aplazados (Granada-Tenerife y Andorra-Mallorca), y que se realice un homenaje en cada estadio donde haya fútbol 📻 #PartidazoCOPE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 4, 2026

En este medio también informaron que los únicos partidos que se aplazarán serán los que tendrían que disputar Tenerife y Andorra este fin de semana. De esta manera, se aplazará el Granada-Tenerife previsto para el sábado a las 21:00 horas y el Andorra-Mallorca para el domingo a las 14:00 horas. Este medio también confirmó que desde la Liga y la RFEF «quieren que haya un gran homenaje en todos los estadios del fútbol español a Jesús de Miguel», mientras que la sanción federativa a Owono se sabrá el viernes.