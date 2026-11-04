Vota en nuestra encuesta: ¿Crees que debería ser sancionado Owono tras el fallecimiento de Jesús de Miguel?

Tras la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que chocó con Jesús Owono, algunos piden una sanción para el portero del Andorra. El meta vio la roja después de darle un rodillazo al jugador rival en el pecho, siendo el último hombre. De Miguel fue trasladado al hospital rápidamente, pero terminó falleciendo. Ahora, Owono podría recibir el castigo del Código Disciplinario de la RFEF y del Código Penal.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>