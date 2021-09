El Barcelona se la juega este miércoles contra el Benfica en Lisboa y Ronald Koeman habló en rueda de prensa previa a la primera ‘final’ de la temporada. Después de la dura derrota ante el Bayern de Múnich en el estreno en la competición, los culés necesitan sacar los tres puntos para no complicarse sus opciones de clasificación.

Benfica, rival complicado

«No sé si es el equipo más en forma. Sabemos que es un equipo fuerte, un club muy importante en el mundo. Tengo la experiencia de saber lo grande que es. Será un partido bonito y en el que necesitamos un buen resultado. Somos dos equipos con un estilo y jugamos para ganar el partido. Podemos esperar un partido interesante».

¿Partido decisivo?

«No, imposible. Es el segundo partido de los seis que quedan. Nunca puede ser decisivo».

El mejor Barcelona

«El partido del otro día sin balón fue perfecto. Es lo que queremos normalmente: presionar al contrario, no dejar jugar y cuando tenemos el balón buscar los espacios. Hay partidos en los que sale mejor… también depende del contrario. Depende de nuestra actitud. La intención es robar rápido y jugar».

Ansu Fati y Luis Enrique

«No sé de este tema porque no soy seleccionador. Al jugador le falta mucho, como hablamos el otro día. El domingo fue un día redondo ganando el partido con buen juego. Jugó 15 minutos y además marcó. En tema selección no puedo opinar, sólo puedo decir que ha estado 10 meses de baja y sólo ha jugado 15 minutos. Ya está».

Reunión con Laporta

«No he visto al presidente esta mañana. Estuvimos hablando sobre el partido de mañana pero no he visto al presi. Nos veremos esta tarde».

Poca experiencia

«Más importante es planificar el partido y controlarlo. Hay que mirar a los jóvenes dando minutos y partidos. También importante el tema físico. Jugar cinco partidos en 12 días es mucho para cualquier jugador. Hay que mirar dónde tenemos el equipo más fresco y sobre todo planificar el partido bien para sacar el mejor resultado».

Luuk De Jong

«El fichaje de Luuk fue en el último momento para reforzarnos en ataque. También depende de los jugadores de ataque que están lesionados. Él nos da mucho, es un atacante diferente. Él otro día estuvo bien porque fue importante para el equipo. También tiene experiencia en jugar en equipos grandes».

¿Qué espera del Benfica?

«Esperamos un partido complicado, juegan en casa. Habrá un gran ambiente. Ellos tienen una gran fuerza en los partidos que dejan en casa. Su mentalidad es la de controlar el partido y tener una defensa fuerte».

Jugar para ganar

«El Barcelona siempre juega para ganar. Tener la intención de controlar el partido y hacer daño. El otro día jugamos casi sin extremo derecho. Nos faltan jugadores».

Ansu Fati

«Estaba muy cansado ayer porque emocionalmente ha sido un impacto importante para él. Estar mucho tiempo de baja, entrar, marcar delante de su familia. Hay que tener en cuenta el tema mental. Entrenó hoy sin problema y le daremos poco a poco más tiempo en el partido. Antes del partido no podemos decir los minutos que le vamos a dar. Depende del estado del jugador».

Puntos fuertes del Benfica

«Sabemos los puntos fuertes del Benfica y tenemos que anularlo con el balón. Sabemos que nos pueden hacer mucho daño, por eso es importante tener el balón y tener buena organización cuando lo perdamos».