Corren tiempos difíciles en el Barcelona. Ronald Koeman no da con la tecla, los resultados no acompañan y la situación empieza a ser preocupante. Joan Laporta ha hablado en exclusiva para El Chiringuito de Jugones, donde ha tratado todas las cuestiones sobre el futuro del técnico y del club azulgrana. El presidente, que ha acudido a Cádiz para animar al equipo, se mostró cauto en sus declaraciones pero a su vez dejó la puerta abierta a la posible marcha del técnico si los resultados no acompañan.

«El pensamiento es que jugamos contra el Cádiz. No es un partido fácil porque la Liga está muy ajustada. Hay que pensar en ayudar al equipo. Estamos en una situación enrarecida y lo mejor es ganar», dijo al ser preguntado por Ronald Koeman. El futuro del preparador neerlandés está en el alambre y podría depender de lo que suceda en el duelo de este jueves ante el Cádiz.

Laporta respaldó al técnico y descartó que su futuro esté ligado a este partido, sin embargo, dejó la puerta abierta si los resultados no acompañan: «No, no. Estamos con el entrenador, es el técnico del primer equipo del Barcelona y lo que queremos es que le salgan bien las cosas. Los entrenadores están condicionados, no sólo Koeman, por los resultados y en el caso del Barça por su juego. Koeman es nuestro entrenador y estamos hoy con él». «Con Ronald tenemos una relación muy fluida. Vamos en el avión juntos y seguro que hablaremos», añadió al ser preguntado si hablará con él tras el encuentro.

Respecto a si le echará la bronca en caso de que no consigan un buen resultado en Cádiz, el presidente dejó un mensaje: «No soy quién para reñir a nadie. Cada uno es responsable de sus actos». Además, recalca que si los resultados no acompañan no les temblará el pulso para tomar decisiones. «Esto es una situación que se da en el fútbol. Si no hay resultados ni juego se tomarán decisiones consecuentes con la situación. El ambiente está enrarecido y con cierta inquietud».

«Los aficionados son libres de exigir lo que quieran. Nosotros somos los responsables de gobernar el club y tenemos más información para tomar decisiones. Tenemos que ponderarlo todo mucho más. No es un problema tomar decisiones de cualquier tipo. Y si hay que tomar decisiones en un momento determinado las vamos a tomar, tanto de tipo económico, de tipo deportivo o de tipo social», comentó Laporta.