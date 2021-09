Cádiz y Barcelona se ven las caras en el Nuevo Mirandilla en un partido en el que Ronald Koeman se la juega. El técnico holandés visita tierra de alegría y carnavales en una semana en la que una sombra se hace grande tras él cada hora que pasa. Y es que la situación del que fuera seleccionador de la Oranje cada día que pasa está más entredicho y, si se repitiese un resultado similar al del curso pasado, podría vivir su último día en el banquillo culé.

«El club está en una situación de reconstrucción». «Esto necesita tiempo». «En la Champions no se pueden esperar milagros». Estas son algunas de las frases que leyó Ronald Koeman en el comunicado que trasladó a los medios de comunicación en la rueda de prensa en la que no permitió preguntas a los periodistas. Un claro mensaje a todo aquel que está criticando la situación del Barcelona: se está viviendo una transición y hay que aceptarlo y no reclamar títulos ni grandes victorias.

Esta era post Messi está siendo bastante dura y muchos aficionados y parte de la directiva entienden a Ronald Koeman, pero en lo que prácticamente nadie coincide es en el estilo de juego que está desplegando el Barcelona este curso. Ni el «tiki taki», ni transiciones rápidas, ni garra… A los azulgranas les está costando encontrar la fórmula para contentar y obtener los resultados. Porque al fin y al cabo, tal como también reconoce el holandés, lo que importa son los partidos ganados.

Ahora al Barcelona de Ronald Koeman le toca viajar a Cádiz, estadio en el que perdió el curso pasado por 2-1. Lo hace después de pinchar y empatar en el Camp Nou frente al Granada. Y lo hace antes de recibir en la Ciudad Condal al Levante con el que también empató en las últimas jornadas del pasado curso. Tres verdugos que el año pasado dejaron a los azulgranas sin pelear por la Liga hasta la última fecha. Tres verdugos que pueden costarle el puesto al ex entrenador del Valencia.

Para desgracia de Ronald Koeman sigue teniendo bastantes jugadores en la enfermería. Algunos de ellos, capaces de darle velocidad al juego, tal y como reclama, pero es lo que hay, como él tan bien dice. Dembélé, Braithwaite, Agüero, Jordi Alba y Pedri continúan con la baja médica y Ansu Fati sigue ultimando su puesta a punto para volver a las convocatorias. De esta forma, lo más probable es que el Barça salga en Cádiz con: Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Piqué, Dest; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Coutinho, Memphis, Luuk de Jong.

Cervera quiere repetir

Delante estará un Cádiz que quiere repetir lo que hizo la campaña pasada. Los de Álvaro Cervera se impusieron por 2-1 en el primer encuentro y lograron sacar un punto del Camp Nou en la vuelta al empatar 1-1. En este momento los gaditanos ocupan la mitad de la tabla con 5 puntos en su casillero que han logrado ganando al Celta a domicilio y empatando ante Levante y Betis.

José Mari y Garrido no estarán a disposición de Álvaro Cervera, que sacará un once en el que Ledesma defenderá la portería del Nuevo Mirandilla. La defensa estará formada por una línea de cuatro futbolistas en la que actuarán Carcelén, Haroyan, Chust y Espino. En el doble pivote jugarán Fali y Álex Fernández y abiertos a bandas caerán Salvi y Arzamendia. Como hombres más adelantados estarán Álvaro Negredo y Rubén Sobrino.