Era un partido clave para el futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barça y tuvo que ser otro Ronald, Araujo, el que le salvara sobre la bocina. El testarazo del uruguayo dio el empate el Barça ante un Granada que se adelantó pronto y supo jugar con su ventaja mejor que los culés con el marcador en contra. El holandés analizó el encuentro y cómo vio a su equipo en este partido y valoró en qué posición queda tras este resultado.

Autocrítica

«Por nuestra culpa en los primeros minutos de no entrar fuerte y disputar bien varias jugadas, nos ha complicado. Sabemos que perdiendo con un equipo como el Granada que va a defender más, que no hay tanto espacio para jugar. El equipo estuvo bien, estuvo con mucha entrega. Gracias a nuestra gente en el campo porque han animado hasta el último minuto. Merecimos empatar, cambiamos un poco nuestro estilo. El espacio existía por banda, pusimos a Piqué, De Jong y Araujo, uno de los centros marcamos el empate. Perdimos otra oportunidad para empatar antes pero hay que destacar la ambición del equipo por ganar el partido».

Cambio de estilo

«Esto depende también de los jugadores que nos faltan, estamos hablando de atacantes con mucha acción individual de lo que tenemos ahora. Hay que intentar jugar desde nuestro estilo pero si el partido pide un cambio tenemos que hacerlo. Jugar más por fuera y centrar con gente que va bien por arriba en el área. Creo que hemos hecho un gran partido».

Quejas con la pérdida de tiempo

«Creo que antes del partido no puedes estar contento con un empate en casa ante el Granada, viendo el partido tras el 0-1 sabemos que era complicado, hay que empatar. Hemos hecho bien las cosas en la segunda parte, tuvimos mala suerte. Luuk tuvo una ocasión clara. Una vez más, tengo que cambiar esto en España, lo dijo Marcelino, perder el tiempo. Han perdido mucho tiempo y solo cuatro minutos de añadido. Perdemos tanto tiempo que no hay fútbol, tonterías de lesiones, en 20 segundos los jugadores están de pie y pueden seguir. Como árbitro hay que cortar esto. Si sacas antes la amarilla es totalmente diferente. En esto hay que ayudar a los equipos que quieren jugar».

No pueden jugar al tiki-taka

Es fácil de contestar, si ves la lista, los convocados.. ¿qué hay que hacer? ¿Tiki-taka dónde no hay espacios? Intentamos cambiar el partido, hacerlo de otra manera. Desde el principio de partido, si es un partido tan complicado donde no es fácil, no tenemos jugadores para el uno contra uno o que tengan velocidad. No voy a decir más, parece que tengo que dar argumentos para todo. Hay que destacar la actitud del equipo. La gente creo que se va descontenta porque no ganamos pero no por la actitud del equipo hoy.

Su futuro

«La pregunta no es necesaria, no voy a hablar más de mi futuro».

Falta de suerte

«Estamos descontentos porque no hemos ganado en casa. Con lo que hay, hemos hecho el máximo. Con un poco de suerte pudimos ganar el partido. Esto hay que verlo también».

«El Barça de hoy…»

«El sistema básico es el 4-3-3. Así hemos jugado en la primera parte. Luego cambiamos. No había delanteros en el banco. Tuvimos que buscar otra manera de poder empatar o ganar el partido con Piqué y Araujo arriba. Hemos hecho todo para intentar ganar el partido. Tenemos que destacar esto y no que no es el fútbol del Barça. El Barça de hoy en día no es el Barça de hace ocho años».

Faltan jugadores

«El Barça es 4-3-3 pero no tenemos velocidad en banda porque Coutinho va mucho por dentro. Demir tampoco tiene profundidad. Es así, con Ansu o Dembélé son otros tipos de extremos, tienen más profundidad. No hay, no hay más. Hay que buscar otras maneras. Perdona si no me entendéis a mí, la culpa será mía».