La jornada 26 de la Premier League: horario de todos los partidos y cómo ver por televisión en directo desde España

La jornada 26 de la Premier League se presenta apasionante con un total de diez partidos entre semana que harán a los amantes del deporte rey a llevar de mejor manera estos días a la espera de que regrese la Champions League con unos apasionantes playoffs. El Arsenal continúa siendo el líder de la clasificación, pero el Manchester City de Pep Guardiola sigue sin perderle la cara a la lucha por el campeonato. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver desde España todos los encuentros de esta fecha del campeonato británico.

Tottenham – Newcastle

La jornada 26 de la Premier League se abrirá en Londres este martes 10 de febrero a las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias, con un duelo entre dos equipos clásicos del fútbol inglés. El Tottenham recibe en la capital al Newcastle en un choque que se podrá ver en directo por televisión desde España a través del canal de pago Dazn 3. Los locales siguen tratando de alejarse de los puestos de descenso, mientras que las Urracas ya comienzan a distanciarse de las posiciones que les permitirían pelear por Europa.

Chelsea – Leeds

En otro punto de Londres este martes 10 de febrero a las 20:30 horas (horario peninsular) rodará el balón también. El Chelsea recibe en Stamford Bridge al Leeds para jugar otro partidazo en el que los londinenses son favoritos y quieren la victoria para intentar dormir en puestos de Champions League. Por su parte, el rival de los blues está en la zona baja de la tabla y querrá dar la sorpresa en la capital. Este partidazo se podrá seguir mediante el canal Dazn 2 desde España.

Everton – Bournemouth

Habría que tener en cuenta que también habrá otro partido más este martes 10 de febrero en el horario de las 20:30 horas y este se podrá ver en directo y en vivo online por TV desde España mediante el canal Dazn 4. Todos aquellos que quieran disfrutar con el partido de dos equipos que están en mitad de tabla peleando por clasificarse para la Europa League podrán vibrar con este duelo que protagonizarán en la ciudad de Liverpool el Everton y el Bournemouth de Andoni Iraola.

West Ham – Manchester United

El martes 10 de febrero lo cerrarán dos de los equipos que están dejando buenas sensaciones en las últimas semanas. A las 21:15 horas comenzará en Londres el West Ham – Manchester United. Los londinenses, liderados por la dupla formada por Nuno Espírito Santo y Paco Jémez lo darán todo para dar la sorpresa y ganar a unos red devils que parecen imparables desde que Michael Carrick se hizo cargo del equipo. Todo aquel que quiera ver en directo por TV este choque podrán hacerlo mediante el canal principal de Dazn.

Nottingham Forest – Wolverhampton

El miércoles 11 de febrero llegará también cargado de otros partidazos de esta jornada 26 de la Premier League. A las 20:30 horas se jugará un Nottingham Forest – Wolverhamtpon que es muy importante, ya que los locales marcan la salvación y los Lobos van últimos sólo con una victoria. La mala noticia para los amantes del campeonato británico es que este partido no se podrá ver por televisión en España hasta el jueves 12 a las 15:30 horas en el canal de Dazn.

Aston Villa – Brighton

El partido de la jornada 26 de la Premier League que sí se podrá ver en directo por TV mediante el canal de Dazn 3 a las 20:30 horas de este miércoles 11 de febrero será el que protagonice el Aston Villa de Unai Emery. Y es que los de Birmingham siguen soñando con pelear por el título, pero sus opciones comienzan a esfumarse, pero eso no quiere decir que los villanos no lo vayan a dar todo ante un Brighton que persigue la permanencia.

Crystal Palace – Burnley

Habrá más partidos en el horario de las 20:30 horas de este miércoles 11 de febrero y uno de ellos será el Crystal Palace – Burnley. Los de Londres persiguen cerrar la permanencia lo antes posible y un triunfo les ayudaría a acercarse a ese objetivo. Por su parte, su rival está en una situación delicada y todo apunta a que va a tener que enlazar una gran racha de resultados para poder mantener la categoría. Este partidazo de la jornada 26 de la Premier League se podrá ver en directo por televisión y en vivo online por el canal Dazn 4.

Manchester City – Fulham

Este miércoles 11 de febrero a las 20:30 horas también se citan el Manchester City y el Fulham en la jornada 26 de la Premier League. Este choque que los de Pep Guardiola intentarán ganar para meterle presión al Arsenal se podrá ver mediante el canal de Dazn 2. Por su parte, el combinado londinense está en la mitad de la tabla en tierra de nadie, pero saltarán al césped del Etihad Stadium para intentar amargarle la noche al combinado citizen.

Sunderland – Liverpool

El último partido del miércoles 11 de febrero comenzará a las 21:15 horas y se podrá ver a través del canal principal de Dazn con dos clásicos del fútbol español. El Sunderland recibe al Liverpool en un choque en el que ambos están parejos en la clasificación peleando por estar en Europa la próxima campaña, algo que no será nada sencillo para ninguno debido a la gran igualdad que existe en esta temporada de la Premier League.

Brentford – Arsenal

El colofón final a la jornada 26 de la Premier League llegará el jueves 12 de febrero a las 21:00 horas con un duelo de altos vuelos que se podrá ver en directo por televisión desde España mediante el canal principal de Dazn. El Arsenal de Mikel Arteta, líder en la tabla, cerrará esta fecha con la clara intención de conseguir tres puntos importantes ante un Brentford que todavía tiene esperanzas de estar en la próxima edición de la Europa League y es por ello que intentarán darle una alegría a todos sus aficionados imponiéndose a los gunners.