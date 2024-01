Jadon Sancho vuelve al Dortmund tras la falta de oportunidades en el Manchester United

El extremo inglés Jadon Sancho ha confirmado este jueves su vuelta al Borussia Dortmund alemán, en calidad de cedido hasta final de temporada procedente del Manchester United inglés, club por el que fichó el verano de 2021, sin apenas protagonismo desde entonces, según un comunicado de la entidad teutona.

«El Borussia Dortmund ha fichado al delantero Jadon Sancho (23 años) en calidad de cedido hasta final de temporada. El inglés, que actualmente juega en el Manchester United, ha firmado un contrato de cesión hasta el 30 de junio de 2024», anunció la entidad germana.

«Cuando entré hoy al vestuario, me sentí como si estuviera en casa. Nunca he perdido el contacto con los responsables. Estoy deseando volver a ver a mis compañeros, jugar al fútbol con una sonrisa, asistir, marcar goles y ayudar al Borussia Dortmund», declaró Jadon Sancho tras volver a la que fue su casa.

Sancho, de 23 años, dejó el Borussia Dortmund tras la temporada 2020-2021 como uno de los grandes jóvenes talentos del continente, pero su rendimiento en los ‘Diablos Rojos’ ha estado por debajo de las expectativas -12 goles en 3 años-. Solo acumula 3 partidos y 76 minutos este curso, después de que Erik ten Hag lo apartara de la disciplina del primer equipo en el pasado mes de septiembre.

No obstante, y con las dudas sobre su momento físico tras meses sin competir, en el Dortmund siguen confiando en un jugador «absolutamente diferencial». «Conoce esta ciudad, a nuestros aficionados y a nuestro club. Estamos seguros de que se adaptará rápidamente, recuperará su mejor nivel y nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de la temporada», declaró el director deportivo del club, Sebastian Kehl.

Así, Sancho vuelve a su «casa», con la que nunca perdió el contacto. «Conozco el club al dedillo, siempre he estado muy cerca de los aficionados. Estoy impaciente por volver a ver a mis compañeros, saltar al campo, jugar al fútbol con una sonrisa en la cara, asistir, marcar goles y ayudarles a avanzar en la Liga de Campeones», subrayó el futbolista.

El extremo es 23 veces internacional con Inglaterra y en su anterior etapa en el club, entre 2017 y 2021, jugó 137 partidos oficiales, firmando 50 goles y 64 asistencias. En ese periodo, estrenó su palmarés con la Supercopa de Alemania, en 2019, y la Copa, en 2021.

