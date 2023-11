Al Real Madrid le ofrecen la cesión de Jadon Sancho

Jadon Sancho, el delantero que ha sido apartado del Manchester United por el enfrentamiento con su entrenador, Erik Ten Hag, ha sido ofrecido al Real Madrid bajo la fórmula de una cesión hasta final de temporada, igual que a otros grandes del fútbol europeo.

A pesar de que el club blanco manejan excelentes informes de Jadon Sancho desde sus tiempos en el Borussia Dortmund, en el Real Madrid, de momento, no se plantean ninguna incorporación en el mercado de enero ni en forma de traspaso ni en forma de cesión salvo que hubiera alguna lesión en el trío de jugadores determinantes en ataque: Vinicius, Rodrygo o Bellingham.

🥹Jude Bellingham: «Le dije a mi familia que me tocaba hacer algo grande en un Clásico»https://t.co/ohmvZkSgdW — okdiario.com (@okdiario) October 28, 2023

Precisamente Jude Bellingham, el nuevo héroe del madridismo, podría ser el gran valedor de Jadon Sancho en el vestuario de Valdebebas porque es uno de sus mejores amigos. Ambos coincidieron tanto en la selección de Inglaterra como en el Borussia Dortmund y ambos estarían muy felices de volver a ser compañeros de equipo esta vez en el Real Madrid.

Lo que parece claro es que Jadon Sancho no volverá a jugar un partido en el Manchester United al menos mientras Ten Hag sea el entrenador. El técnico acusó al futbolista de “falta de actitud” y le apartó del equipo. Días después el propio Sancho desmentía tales acusaciones y acusaba a Ten Hag de mentir, por lo que la distancia entre ellos se hizo insalvable. Y de una herida que no se puede coser.

Los posibles destinos de Jadon Sancho

Pero, ¿dónde podría acabar Jadon Sancho? El primer destino parece evidente, el Borussia Dortmund, su club de procedencia, que estaría encantado de aceptar el regreso del extremo inglés, aunque no podría asumir su ficha. Algo similar les ocurre a la Juventus, que no juega en Europa o al Barça, que no podría asumir ni un tercio de su salario en el Manchester United.

El tapado podría estar en la Premier. La irrupción del Tottenham en el caso Jadon Sancho podría abrir una puerta inesperada para la salida del extremo del Manchester United. El equipo de Postecoglou, inesperado líder de la competición, está buscando algún refuerzo para la zona de ataque en el mercado de invierno y Sancho encaja en el perfil, otra cosa es que desde Old Trafford acepten ceder a uno de sus mejores futbolistas a un rival directo.

Jadon Sancho tiene muy claro que su única oportunidad de volver a la selección de Inglaterra, de la que se acabó cayendo en vísperas del Mundial de Qatar, y estar en la Eurocopa del próximo verano pasa por recuperar su mejor versión y para ello necesita sentirse futbolista y tener minutos.

El Manchester United, por su parte, quiere que Jadon Sancho juegue para que se revalorice y recuperar al menos parte de los 85 millones que los red devils que pagó hace dos veranos al Borussia Dortmund. Su salida en el mercado de enero es segura, tanto como incierto su destino, aunque parece que no será el Bernabéu.