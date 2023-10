La Juventus estaría dispuesta a negociar la cesión de Vlahovic en enero

La Juventus, que atraviesa una situación económica límite, está dispuesta a negociar la cesión de su delantero Dusan Vlahovic en el mercado de enero y así se lo ha comunicado, entre otros clubes, al Real Madrid. Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

«La Juve ha sondeado al Real Madrid para intentar colocarle en este mercado de invierno a Vlahovic. Vendría cedido, pero las condiciones que pone la Juventus son demasiado heavys. Por la cesión cobrarían 10 millones, más la ficha de 9 netos y la operación se acabaría yendo a los 30 millones. Lo que se ha hecho en invierno no funcionó jamás», reveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

El club turinés pretende obtener una cifra en torno a los 10 millones fijos más otros cinco en variables por la cesión de Vlahovic, cuya ficha debería ser asumida por el club destinatario del futbolista, en este caso el Real Madrid. En el club blanco gusta el delantero serbio tanto por su edad (23 años) como por ser un jugador con experiencia y unos números contrastados que le han llevado a ser en dos ocasiones el máximo goleador de la liga italiana.

El Madrid se plantea fichar a un ‘9’ en invierno y tiene a Nico Williams en el radar https://t.co/PFAQ8KVpnb — okdiario.com (@okdiario) September 25, 2023

Tal como adelantó el propio Eduardo Inda en El Chiringuito el pasado 25 de septiembre, el Real Madrid busca un 9 para enero, pero quiere utilizar la fórmula de la cesión, como en los casos de Joselu y Kepa, y no del traspaso. «Me dicen que el Madrid puede pedir la cesión de un nueve en el mercado de invierno. Me hablan de un jugador que gusta mucho y que tiene posibilidades. No es un nueve puro pero es un delantero que hace goles y juega en el Athletic. Es baratita la cláusula. Estamos hablando de un internacional de 21 años que se llama Nico Williams», adelantó el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Dusan Vlahovic sí encaja en ese perfil de delantero centro puro que busca el Real Madrid y que podría llegar al Bernabéu en calidad de cedido. El objetivo de la Juventus, que pagó 80 millones a la Fiorentina en enero de 2022, es que el jugador se revalorice y pueda vendérselo en verano bien al Real Madrid, bien a cualquier grande del fútbol europeo en traspaso cercano a las tres cifras.

Los números de Vlahovic

Los números de Vlahovic esta temporada son impecables. Con la Juventus fuera de las competiciones europeas por la sanción de la UEFA, el delantero serbio ha disputado seis partidos en la Liga italiana, ha marcado 4 goles y ha repartido una asistencia como guarismos más destacados.

En el Real Madrid gusta Vlahovic, pero Mbappé vuelve a condicionarlo todo. La (una vez más) probable llegada del delantero del PSG a final de temporada impide al club blanco hacer movimientos en firme por otros delanteros, como ocurrió el verano pasado cuando Ancelotti pidió el fichaje de Harry Kane nada más confirmarse la marcha de Benzema a Arabia Saudí.

Para colmo el rendimiento de Joselu, con cuatro goles en Liga a pesar de no ser titular indiscutible, provoca un debate en la cúpula del Real Madrid en torno a la necesidad o no de acudir al mercado invernal para reforzarse. Todos los dirigentes blancos coinciden en que al equipo le falta pegada en muchos partidos y efectivos en todos, pero también creen que con la actual plantilla puede ser suficiente para alcanzar los objetivos.

Precisamente la evolución del equipo de Ancelotti tanto en Liga, donde marcha líder con un punto de ventaja con el Barcelona, como en la Champions marcara la decisión del Real Madrid de si acudir o no al mercado invernal. Para el 1 de enero aún quedan tres meses de competición que pueden ser molto longos para lo bueno… o para lo malo.