El Real Madrid duerme en el lugar donde fue despedido Ancelotti

Cuando Carlo Ancelotti se bajó del autobús del Real Madrid junto a sus jugadores, cuerpo técnico y demás trabajadores del conjunto blanco, entró a un vestíbulo que no le era para nada desconocido. Más bien todo lo contrario. El italiano regresó al Gran Hotel Vesubio, lugar que la entidad madridista ha elegido para que sea su cuartel general mientras permanezca en Nápoles y donde Ancelotti vivió una noche muy complicada al ser despedido como técnico del club napolitano.

Todo sucedió la noche del 10 de diciembre de 2019 y tras una contundente victoria contra el Genk que garantizaba el pase a los octavos de final de la Champions al Nápoles. No había motivo para pensar que podía suceder nada malo, pero con el Nápoles y Aurelio De Laurentiis al mando todo puede suceder. Y así fue. Y todo pasó en el Gran Hotel Vesubio, casa del Real Madrid durante las próximas horas.

Tras la victoria, el presidente del Nápoles le comunicó a Carlo Ancelotti que iba a dejar de ser entrenador del conjunto italiano. El actual técnico del Real Madrid trató de hacer ver al mandatario de que era una decisión errónea, pero no hubo marcha atrás. El motín que los jugadores le hicieron el 5 de noviembre fue determinante para De Laurentiis tomara esta decisión. Sentía que los futbolistas le habían faltado el respeto y debía cambiar al técnico.

El motín que provocó semanas después el cese de Ancelotti estuvo motivado porque De Laurenttis quiso que sus jugadores se concentrasen en la ciudad deportiva tras el empatar contra el Salzburgo en Champions. El italiano vivió uno de los momentos más tensos de su extensa carrera. El técnico mostró públicamente su desacuerdo con la decisión del mandatario, se puso del lado de los jugadores, pero continuó con la concentración.

Ancelotti fue despedido, pero sin rencor

Ancelotti regresó a San Paolo, ahora estadio Diego Armando Maradona, y tras ser recibido entre aplausos por los periodistas locales, comenzó una rueda de prensa en la que fue preguntado por su pasado y su relación con De Laurentiis, pero el italiano, correcto como siempre, no quiso entrar en polémicas ante los medios de comunicación.

«Viví momentos positivos, es una ciudad maravillosa. También hubo momentos menos buenos, pero me quedo con el recuerdo de una experiencia positiva. Tengo una relación muy buena con todos. Volver atrás antes de un partido así no tiene sentido. Cuando la relación entre un club y un entrenador no tiene un feeling adecuado, es mejor parar. Creo que fue la decisión más correcta para el Nápoles y para mí, porque dos años después volví al mejor club del mundo», aseguró.

El origen de su desencuentro con Gattuso

Ancelotti y Gatusso eran más que entrenador y jugador en el Milan, ambos tenían una relación de amistad. Pero cuando el actual entrenador del Real Madrid fue destituido, el que fue su jugador hizo unas declaraciones en las que deslizó que el equipo no estaba todo lo bien que debía tras haber negociado con De Laurentiis sin decirle nada al que era su amigo.