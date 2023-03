Vlahovic ha sido ofrecido al Real Madrid y el club de momento no ha dado respuesta

Dusan Vlahovic, delantero serbio de la Juventus, es uno de los arietes más codiciados del fútbol europeo y ha sido ofrecido al Real Madrid. Eduardo Inda, en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones, desveló en exclusiva que el conjunto blanco todavía no ha respondido a dicho ofrecimiento por parte de la entidad bianconeri.

«Se lo han ofrecido al Real Madrid y el club no ha respondido, de momento. Para el 1 de julio quedan unos cuantos meses. Pueden contestar dentro de un mes, el jugador sigue en otro equipo. Le ofrece directamente la entidad en la que juega, que está de capa caída y le han quitado puntos en su país. Hablo de la Juventus y lo hago también de Dusan Vlahovic. Serbio, de 23 años, cifras de 0,50 y 0,85 goles por partido. Sería un jugador importante», comenzó explicando Eduardo Inda.

«A la Juventus le costó en el mercado de invierno del año pasado unos 80 millones. El dinero que piden ahora no me lo sé. Allegri no cuenta tanto con él. No es titular indiscutible y la Juve está como está en el tema económico, es un problema serio. Hasta antes de la pandemia era el club que más crecía en ingresos económicos del mundo, pero ahora con el peligro de no clasificarse para Europa por la sanción de 15 puntos cambian las cosas», añadió el director de OKDIARIO.

Dusan Vlahovic es uno de los delanteros más codiciados por los grandes equipos del fútbol europeo. Mide 1,90 y tiene el gol entre ceja y ceja. Por su juventud y calidad, está llamado a ser uno de los delanteros que puedan marcar una época en el futuro junto a Haaland o Mbappé.

La Juventus invirtió mucho dinero en el delantero serbio que despuntó en la Fiorentina y la realidad es que todavía no ha terminado de explotar. La temporada pasada anotó siete goles en solamente 15 partidos por culpa de las lesiones. En esta campaña ya lleva ocho tantos y dos asistencias en 16 partidos. Pero las lesiones no le están dejando disfrutar del fútbol e incluso no pudo estar en plenas condiciones con su selección en el Mundial de Qatar, donde tan solo disputó 79 minutos. Primero fue una lesión en el muslo y después volvió a sufrir pubalgia.

Recambio para Benzema

Con Benzema con 35 años en los últimos años de su carrera y con la necesidad clara de encontrar un delantero referencia que marque a los centrales del equipo rival, la opción de Vlahovic sería una solución muy rentable para el Real Madrid de cara al futuro, sobre todo por la juventud del serbio. El delantero de la Juventus podría ser el delantero que necesita el cuadro blanco para acompañar a Benzema en sus últimos años o incluso sustituirle cuando se marche.