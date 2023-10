Bellingham asombra al mundo

«Es el rey». Así define Steve McManaman a Jude Bellingham. De inglés a inglés. De madridista a madridista. Su compatriota es, en estos momentos, el mejor jugador del mundo. El futbolista más en forma del planeta. No hay otro como él. No hay nadie más determinante. El madridismo ya lo sabía, pero quería verlo en un gran escenario. Y éste no dudó en demostrarlo.

El Clásico fue el terreno de juegos de un Bellingham que dejó en nada el tremendo partido de Gavi. El internacional español hizo un partidazo y frenó todo lo que humanamente se puede parar a Jude. Finalmente, terminó marcando la diferencia. Como casi siempre. Dos dianas, una de bellísimas factura y otra de delantero de área, aunque no lo sea, le valieron para dejar su sello en su primer duelo entre Barcelona y Real Madrid.

Bellingham marcó la diferencia en un partido donde todos los focos le apuntaban. Cuando todos le miraban. En un escenario de tronío como un Clásico, el inglés apareció dos veces para ganar el partido al Real Madrid, pero lo más importante para el club es que pudo comprobar que en la figura del británico hay un auténtico líder.

Bellingham sufrió como el resto de sus compañeros hasta la hora de encuentro. El Real Madrid estuvo mal y Jude lo pagó. Luego, se cumplió la hora de partido y todo empezó a fluir. Primero, soltó un derechazo que Ter Stegen no pudo frenar, con el que el madridismo alucinó y que él ni celebró. El trabajo aún no estaba hecho. Quería ganar y a por ello que fue. Peleó y peleó, hasta que en el descuento encontró un balón que metió entre los tres palos para dar la victoria a los de Ancelotti. Este sí que lo festejó. Y tanto que lo hizo.

Tras el duelo, el Real Madrid se hizo una piña en el área de Kepa, pero pronto Bellingham se puso el traje de director de orquesta para llevar a sus compañeros al fondo donde se encontraban los seguidores blancos. A los que aplaudió, les dio las gracias y se agarró con fiereza el escudo. Por cada por de su piel desplegó madridismo y dotes de líder. Y en el vestuario, sus compañeros no dudaron en felicitarle y regalarle una bonita ovación al héroe de la noche.

Hasta Xavi alucinó con Bellingham

«Ha marcado la diferencia. Me parece un grandísimo jugador y encima está en un gran estado de gracia», explicó Xavi en la rueda de prensa posterior al encuentro al ser preguntado por la actuación descomunal de Bellingham en el estadio Olímpico Lluís Companys.

Ancelotti no se quedó atrás: «Estamos todos sorprendidos de su nivel, sobre todo en efectividad. Siempre lo intenta y llega desde segunda línea. Lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro, porque no ha marcado muchos goles desde la frontal y hoy ha marcado uno estupendo. Puede llegar a 20 o 25 goles tranquilamente. No tenemos en la cabeza que sea un delantero, pero sí un jugador muy importante para nosotros. Está marcando muchos goles, pero esperamos también los goles de los delanteros».

«Parece un veterano. Su actitud es muy buena. Cuanto más cerca del área esté, mejor será para él. Es el jugador que más ha marcado la diferencia. No sé en qué posición quedará del Balón de Oro. No me importa mucho. No sabía que había gala el lunes», añadió.

Y el propio Bellingham explicó sus sensaciones tras jugar y ganar su primer Barcelona – Real Madrid: «Acabo de hablar con mi familia, pero con el ruido que había era complicado oírlos bien. Les dije que estaba emocionado antes del partido. Había visto muchos Clásicos desde el sofá con mi familia y les dije que hoy me tocaba vivirlo y hacer algo grande. Lo he conseguido y me voy muy feliz».

Jude marca para ganar

Bellingham ha marcado 13 goles y ha dado tres asistencias en los 13 partidos oficiales que ha jugado con el Real Madrid. Pero lo más importante de estos goles, es que muchos de ellos han servido para que los blancos lograsen la victoria. Ante el Almería, remontando con las dos primeras dianas del duelo, frente al Celta, haciendo el gol de la victoria, contra el Getafe marcando en el descuento, y ante el Unión Berlín, con otro gol en la prolongación, dio la victoria a su equipo.

Contra el Barcelona volvió a hacer dos goles para remontar y vencer. Dos dianas capitales que le bautizan en un gran escenario, que da alas al Real Madrid en la Liga y que han provocado que el mundo se rinda a los pies del inglés.

La prensa internacional alucina

Francia, Alemania, Italia e Inglaterra coincidieron en destacar a Bellingham en sus crónicas del Clásico. «Bellingham y Real Madrid derrotan al Barça», escribía L’Équipe. La Gazzetta dello Sport mantenía la misma línea: «Ancelotti tiene a Bellingham y el Clásico es del Real».

En Alemania, el diario Bild, también hablaba de Bellingham: «¡Locura Bellingham en el Clásico!». Y en su país, The Sun tampoco dudaba: «Bellingham marca en el descuento en un impresionante debut».