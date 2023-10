Ataque surrealista de Toni Freixa al Real Madrid: «En el Bernabéu no nos dejaban hablar catalán»

«En el Bernabéu no nos dejaban hablar catalán», así de contundente y surrealista se ha mostrado Toni Freixa, ex directivo del Barcelona y uno de los últimos candidatos a la presidencia en las últimas elecciones que ganó Joan Laporta, en un ataque directo al Real Madrid. En un momento de máxima tensión entre las directivas culé y merengue, Freixa echa más leña al fuego con unas declaraciones cuanto menos sorprendentes.

El mensaje de Mikel Camps atacando a Vinicius ha supuesto una oleada de reacciones sin precedentes, entre ellas la decisión de Florentino Pérez de no asistir a Montjuic de cara a este Clásico entre Barcelona y Real Madrid. El presidente blanco, pese a las posteriores disculpas del club culé, entendía que lo mejor era no asistir por el agravio a uno de sus jugadores. Sobre esto habló Toni Freixa, que analizó horas antes del Clásico toda la polémica que rodea fuera del campo al partido. En lo deportivo en este caso todo va sobre ruedas tanto en la capital como la Ciudad Condal y se espera un choque de trenes muy especial en esta undécima jornada liguera.

Toni Freixa recuerda que una ocasión de un partido de Champions League ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu: «En un partido de Champions nuestro mensaje en catalán a la afición no nos dejaron hacerlo en catalán. En Madrid no nos dejaron, en el Bernabéu».

Fue tras esto cuando el ex directivo culé pasó a tratar el mensaje de Camps sobre Vinicius, ya eliminado y por el que el club se ha disculpado públicamente. «Dimitir no. Es incalificable, pero lo que no entiendo es que se siga alargando el tema cuando ha borrado el tweet. No sé por qué le damos más cuerda. Es un episodio que está fuera de lugar, que no debería haberse producido, el Barça ha pedido disculpas a su manera y no hay más», dijo en El Desmarque.

«Aunque sea un desliz, no se tiene que hacer. Es un tuit desafortunado. Si me está oyendo Vinicius, no se va a repetir», fueron las palabras de Rafa Yuste, vicepresidente del Barça, para disculparse públicamente en nombre del Barça por el mensaje de Camps, ya eliminado de sus redes. Desde el programa se le insistía a Freixa que por qué no había sido el propio autor del mensaje el que pedía disculpas, respondiendo así: «Habéis descubierto ahora que Mikel Camps es directivo, porque antes no lo sabíais… Habéis descubierto que es directivo y por lo tanto representa al Barça. Entonces, ¿por qué tiene que ser la misma persona la que se disculpa y no otra persona que representa al club?».

Miquel Camps, el portavoz adjunto de la Junta Directiva de Laporta que ha levantado toda la polémica días antes del Clásico por sus insultos a Vinicius, cuenta con un listado más grande mensajes en los que no sólo ataca al brasileño sino que también a la figura del presidente Florentino Pérez y del propio club, al Real Madrid. Sobre el delantero blanco también señaló que es un «provocador».