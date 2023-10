Florentino Pérez no acudirá, en principio, al palco del estadio Olímpico Lluís Companys a presenciar en directo el Clásico que enfrentará a Barcelona y Real Madrid. El presidente tenía previsto ir, pero este viaje se ha cancelado como consecuencia del tuit que en la noche de martes hizo público Miquel Camps, portavoz del conjunto azulgrana, y en el que insultaba a Vinicius, tal y como ha adelantado El Chiringuito de Jugones y ha podido confirmar OKDIARIO.

Desde el Real Madrid reconocen que el tuit del portavoz del Barcelona ha sido la gota que ha colmado el vaso. La entidad azulgrana tenía confirmada la presencia de Florentino Pérez, tal y como contó este medio, pero tras la metedura de pata de Miquel Camps y por la que el conjunto catalán no ha pedido perdón, ha hecho que el máximo mandatario cambie de opinión.

Miquel Camps utilizó las redes sociales para insultar a Vinicius Junior durante la disputa del encuentro que medía al Real Madrid con el Sporting de Braga. El directivo le llamó «payaso», después de que el brasileño hubiera realizado unas bicicletas durante el duelo. Con este mensaje, que a los minutos borró, el directivo del Barça aseguró que lo que hay contra el madridista «no es racismo» y ha señalado que «lo que se merece es una colleja por payaso y vacilón».

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, se pronunció durante el duelo de Champions que jugó el Barcelona sobre lo sucedido. Aunque no pidió perdón en nombre del club, el directivo sí rectificó: «Aunque sea un desliz, no se tiene que hacer. Es un tuit desafortunado. Si me está oyendo Vinicius, no se va a repetir».

Miquel Camps y sus ataques

Esta no es la primera vez que Miquel Camps ataca al Real Madrid y a Florentino Pérez. El directivo del Barça no dudó en señalar tras un Clásico de Euroliga disputado en 2022 que «no ha sido fácil mantener las formas sentado junto a don Florentino todo el partido».

También reaccionó tras la última Asamblea de Socios Compromisarios del Barcelona, sacando pecho de que Laporta dejase hablar a los críticos, aunque después les descalificara, como sucedió. Camps acusó entonces a Florentino de «no dejar hablar» a los que tienen opiniones contrarias a su gestión «a diferencia del nuestro».

Florentino Pérez, otro Clásico sin ir

El máximo mandatario del Real Madrid tenía en su agenda estar en el palco contra el Barcelona tres Clásicos después. Hay que recordar que Florentino Pérez no estuvo en la Ciudad Condal en ninguno de los dos encuentros, el de Liga y Copa del Rey, el pasado curso y tampoco viajó a Dallas para el duelo que midió a ambos equipos en la gira que llevaron a cabo por Estados Unidos. Esta vez iba a ser distinto.

Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente segundo del Real Madrid, será el principal representante de la entidad madridista en el Clásico. Ya lo fue el pasado en los dos duelos que se celebraron en el Camp Nou.

Laporta y el ‘madridismo sociológico’

Joan Laporta no dudó en atacar al Real Madrid recientemente tras ser imputado por un presunto delito de cohecho en el caso Negreira. El presidente del Barcelona apuntó a «un madridismo sociológico que tiene mucha fuerza» y que «sufrió al presidente del probablemente mejor Barça de la historia» como principal responsable de lo que considera «una campaña orquestada para desestabilizar» al club.

Además, el mandatario aseguró que puede «documentar todos los pagos» realizados durante su mandato y que los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros se debían a «unos servicios internalizados» que se abonaban «a precio de mercado».

Obviamente, estas palabras no sentaron bien en la cúpula del Real Madrid, que nada tiene que ver con la imputación de Joan Laporta. No obstante, las relaciones no están rotas y se espera que en el palco durante el Clásico reine la armonía.