Dónde juegan Barcelona y Real Madrid el Clásico de Liga 2023

El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid está a la vuelta de la esquina y será este sábado en la Ciudad Condal, pero no será en el Camp Nou, tal y como estamos acostumbrados en los últimos años. Y es que el feudo del club azulgrana está en obras y los de Xavi Hernández se han tenido que mudar durante esta temporada, y posiblemente parte de la próxima, a Montjuic, por lo que el Estadio Lluís Companys es su nuevo hogar… de momento.

Este partidazo entre el Barcelona y el Real Madrid del próximo sábado 28 de octubre promete ser apasionante. El Clásico ha sido programado por parte de la Liga a las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que todos los amantes al mundo del fútbol tienen plan para después de comer. Los dos grandes clubes de España se ven las caras y todo el mundo se paralizará para ver este partidazo.

Y es que Barcelona y Real Madrid llegan a este Clásico prácticamente con máxima igualdad en la clasificación de la Liga EA Sports. Los hombres de Carlo Ancelotti lideran la tabla junto al Girona, pero los de Xavi Hernández están solo a un punto de distancia. Esto quiere decir que si los de Concha Espina se llevan la victoria pondrán tierra de por medio entre ambos, pero si los vencedores son los culés adelantarán a los madridistas, aunque dependerá de lo que haga el Girona el viernes para saber si se ponen primeros o no.

Sobre el césped las miradas estarán puestas en diferentes jugadores. Por ejemplo, en el Real Madrid el hombre clave en ataque es Jude Bellingham, aunque acabó con molestias el duelo entre semana ante el Sporting de Braga en la Champions League. El mediocentro británico es el gran artífice de que el equipo de Carlo Ancelotti esté en lo más alto de la clasificación, además de firmando un gran papel en la máxima competición europea, donde llevan pleno de victorias.

Otro nombre a tener en cuenta en el Barcelona será Marc-André Ter Stegen, que está cuajando unas grandes actuaciones. También hay otros jugadores a los que habrá que seguir como Lamine Yamal, mientras que hay otros que seguirán en duda hasta última hora como Robert Lewandowski, el líder del equipo de Xavi Hernández, pero de no estar, Joao Félix tendría que asumir galones. Sin embargo, el que no ha llegado a tiempo es Pedri, por lo que el canario no estará en el verde.

Dónde se juega el Clásico Barcelona – Real Madrid

Como ya hemos dicho, el Camp Nou se encuentra en obras, por lo que al Real Madrid le toca visitar la Ciudad Condal para medirse al Barça en el Estadio Lluís Companys, en la montaña de Montjuic. El campo provisional del club azulgrana fue inaugurado en 1929 y tiene una gran historia en nuestro país, sobre todo en en los Juegos Olímpicos que se celebraron en 1992 en la ciudad de Barcelona.

El estadio tiene un aforo para casi 56.000 personas, una cifra que es casi la mitad de todos los aficionados que pueden entrar en el Camp Nou, así que el Barcelona va a sufrir, al igual que toda la temporada, un bajón en los ingresos por la venta de entradas. Pese a ello se espera que el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic, presente un lleno absoluto para este apasionante Clásico en el que los azulgranas recibirán al Real Madrid.